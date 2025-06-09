Названы самые популярные ушедшие из России бренды

Японский бренд одежды Uniqlo вошел в топ-5 наиболее популярных марок в сегменте трансграничной торговли по объему продаж в России по итогам первого квартала 2025 года. Об этом со ссылкой на данные сервиса CDEK.Shopping сообщает «Коммерсантъ».

В сегменте одежды и аксессуаров Uniqlo стала лидером продаж за последние два года, доля компании в этой нише составила 12%. Это позволило обойти компании Zara (8%) и Nike (5%). Также в топ-5 компаний, продукцию которых россияне наиболее часто покупают за границей онлайн, вошли Apple и New Balance.

Я работаю в «Реал Мадрид» Теперь я знаю, что нужно постсоветскому спорту, и хочу его менять. Ради этого я продала квартиру в Казахстане Мир 7 минут чтения

Журналисты не приводят точного расположения мест этих компаний внутри топ-5, но отмечают, что даже после ухода компании из России Uniqlo сохранила достаточное число лояльных российских покупателей, которые ценят ее продукцию за качество и приемлемые цены. При этом, как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на главу «Деловой России» Алексея Репика, компания не собирается возвращаться на российский рынок из-за давления японских политиков на основателя Uniqlo Тадаси Янаи, который пообещал не принимать такого решения.

Я переехала в Чехию, и мне нравится Но местные не любят всех: и русских, и украинцев. А моя мечта о карьере ученого почти разрушена Общество 7 минут чтения

«Коммерсантъ» сообщает, что часть площадок Uniqlo после ухода компании заняла одежная сеть Lady & Gentleman City, логотип и коллекции которой напоминали японский бренд. Позже сеть закрыла часть магазинов, но продолжила продавать свою продукцию онлайн.

В компании Ozon журналистам рассказали, что продукция Lady & Gentleman City по итогам первого квартала 2025 года вошла в список самых популярных брендов среди россиян по заказам на внутреннем рынке. Также в топ-5 вошли товары от российских брендов Sela и Kari и фирмы из Беларуси Mark Formelle.