EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Названы самые популярные ушедшие из России бренды

2 минуты чтения 13:28

Японский бренд одежды Uniqlo вошел в топ-5 наиболее популярных марок в сегменте трансграничной торговли по объему продаж в России по итогам первого квартала 2025 года. Об этом со ссылкой на данные сервиса CDEK.Shopping сообщает «Коммерсантъ».

В сегменте одежды и аксессуаров Uniqlo стала лидером продаж за последние два года, доля компании в этой нише составила 12%. Это позволило обойти компании Zara (8%) и Nike (5%). Также в топ-5 компаний, продукцию которых россияне наиболее часто покупают за границей онлайн, вошли Apple и New Balance.

Я работаю в «Реал Мадрид»
Я работаю в «Реал Мадрид»
Теперь я знаю, что нужно постсоветскому спорту, и хочу его менять. Ради этого я продала квартиру в Казахстане
Мир7 минут чтения

Журналисты не приводят точного расположения мест этих компаний внутри топ-5, но отмечают, что даже после ухода компании из России Uniqlo сохранила достаточное число лояльных российских покупателей, которые ценят ее продукцию за качество и приемлемые цены. При этом, как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на главу «Деловой России» Алексея Репика, компания не собирается возвращаться на российский рынок из-за давления японских политиков на основателя Uniqlo Тадаси Янаи, который пообещал не принимать такого решения.

Я переехала в Чехию, и мне нравится
Я переехала в Чехию, и мне нравится
Но местные не любят всех: и русских, и украинцев. А моя мечта о карьере ученого почти разрушена
Общество7 минут чтения

«Коммерсантъ» сообщает, что часть площадок Uniqlo после ухода компании заняла одежная сеть Lady & Gentleman City, логотип и коллекции которой напоминали японский бренд. Позже сеть закрыла часть магазинов, но продолжила продавать свою продукцию онлайн.

В компании Ozon журналистам рассказали, что продукция Lady & Gentleman City по итогам первого квартала 2025 года вошла в список самых популярных брендов среди россиян по заказам на внутреннем рынке. Также в топ-5 вошли товары от российских брендов Sela и Kari и фирмы из Беларуси Mark Formelle.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я открыла кофейню в Белграде и просчиталась
Общество
Я открыла кофейню в Белграде и просчиталась
Любовь к делу здесь не работает, а сербская бюрократия добивает окончательно. Я не знаю, что теперь делать
00:01
Странный запах
Криминал
Странный запах
Мать подростка пропала перед Рождеством. Следы нашли только через 12 лет, хотя все это время тело было совсем рядом
17:00 8 июня
Как правильно пить
Общество
Как правильно пить
Вино, водка или пиво? Как употреблять, чтобы избежать похмелья и снизить вред для здоровья
00:01 8 июня
Я работаю в «Реал Мадрид»
Мир
Я работаю в «Реал Мадрид»
Теперь я знаю, что нужно постсоветскому спорту, и хочу его менять. Ради этого я продала квартиру в Казахстане
00:01 7 июня
Американцы высмеяли ссору Трампа и Маска
Интернет и мемы
Американцы высмеяли ссору Трампа и Маска
Миллиардер призывает к импичменту, а президент угрожает оставить компании бизнесмена без денег. Теперь это мем
16:41 6 июня
Мое тело покрыто ранами, а пальцы срослись
Общество
Мое тело покрыто ранами, а пальцы срослись
Все из-за редкого заболевания, которое почти не лечат в России. Но я продолжаю жить и не теряю надежду
00:01 6 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования