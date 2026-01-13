Бренд Uniqlo зарегистрировал товарный знак в России

Японская компания Fast Retailing Co., владеющая брендом Uniqlo, зарегистрировала товарный знак «Юникло» в России. Соответствующая запись появилась в базе Роспатента, пишет РБК.

Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно Общество 12 минут чтения

Документы на регистрацию были направлены в Роспатент в августе 2025 года, а в январе процедура регистрации завершилась. Обозначение получило правовую охрану в одном классе Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который включает одежду, обувь, головные уборы и нижнее белье.

Издание напоминает, что, помимо кириллического варианта, за компанией уже закреплен латинский товарный знак UNIQLO, зарегистрированный в России в 2020 году. Исключительные права на него действуют до 2030 года.

Ритейлер официально прекратил деятельность в России в августе 2023 году, когда расторг договоры аренды с торговыми центрами со штрафными санкциями. Как писали «Ведомости», уволенные сотрудники компании получили 11 окладов, а японским менеджерам предложили перевод в другие страны.

Весной 2025 года глава «Деловой России» Алексей Репик рассказал журналистам, что беседовал с основателем бренда Uniqlo Тадаси Янаи, и тот ясно дал понять, что не рассматривает сценарий возвращения на российский рынок, потому что «дал такое обещание».

Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации Общество 9 минут чтения

Впрочем, регистрация товарного знака в России сама по себе не свидетельствует о возобновлении работы в России. Как пояснял ранее телеканал «Москва 24», подобные действия позволяют иностранным компаниям сохранить контроль над брендом. Дело в том, что если товарный знак в течение трех лет не используется, его правовая охрана может быть аннулирована, а это открывает возможность для его регистрации третьими лицами.

Ранее стало известно, что бренд Uniqlo вошел в пятерку самых популярных марок в сегменте трансграничной торговли по объему продаж в России. Он обошел бренды Zara и Nike.