EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Бренд Uniqlo зарегистрировал товарный знак в России

2 минуты чтения 09:51 | Обновлено: 10:14

Японская компания Fast Retailing Co., владеющая брендом Uniqlo, зарегистрировала товарный знак «Юникло» в России. Соответствующая запись появилась в базе Роспатента, пишет РБК.

Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
Общество12 минут чтения

Документы на регистрацию были направлены в Роспатент в августе 2025 года, а в январе процедура регистрации завершилась. Обозначение получило правовую охрану в одном классе Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который включает одежду, обувь, головные уборы и нижнее белье.

Издание напоминает, что, помимо кириллического варианта, за компанией уже закреплен латинский товарный знак UNIQLO, зарегистрированный в России в 2020 году. Исключительные права на него действуют до 2030 года.

Ритейлер официально прекратил деятельность в России в августе 2023 году, когда расторг договоры аренды с торговыми центрами со штрафными санкциями. Как писали «Ведомости», уволенные сотрудники компании получили 11 окладов, а японским менеджерам предложили перевод в другие страны.

Весной 2025 года глава «Деловой России» Алексей Репик рассказал журналистам, что беседовал с основателем бренда Uniqlo Тадаси Янаи, и тот ясно дал понять, что не рассматривает сценарий возвращения на российский рынок, потому что «дал такое обещание».

Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
Общество9 минут чтения

Впрочем, регистрация товарного знака в России сама по себе не свидетельствует о возобновлении работы в России. Как пояснял ранее телеканал «Москва 24», подобные действия позволяют иностранным компаниям сохранить контроль над брендом. Дело в том, что если товарный знак в течение трех лет не используется, его правовая охрана может быть аннулирована, а это открывает возможность для его регистрации третьими лицами.

Ранее стало известно, что бренд Uniqlo вошел в пятерку самых популярных марок в сегменте трансграничной торговли по объему продаж в России. Он обошел бренды Zara и Nike.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Экономика
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
00:01 11 января
11-летний мальчик пропал без следа
Криминал
11-летний мальчик пропал без следа
Его мать сказала полиции, что у нее никогда не было детей, но в квартире сильно пахло чистящими средствами и лежали детские игрушки
00:01 10 января
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Общество
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Это очень сложно. Я таскала тяжести во время месячных, и неделями не было выходных. Зато зарплата хорошая
00:01 9 января
Люди объели пингвинов
Мир
Люди объели пингвинов
Из-за этого уже погибли больше 60 тысяч особей, а через 10 лет на африканском континенте их может не остаться вовсе
00:01 8 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Авторынок России рухнул
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Авторынок России рухнул
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом