Школьница забеременела после группового изнасилования

В Казахстане 14-летняя девочка забеременела в результате группового изнасилования. У нее есть ментальные нарушения и инвалидность. Об этом пишет местное издание Nur.kz со ссылкой на заявление благотворительного фонда «НеМолчиKZ», который помогает семье пострадавшей.

Некоммерческая организация опубликовала видео, на котором девочка лежит в больнице под капельницей. В посте говорится, что мать подростка вызвала медиков после ухудшения состояния дочери. По информации представителей фонда, насильственные действия над ребенком могли быть совершены группой лиц. Однако, как утверждает мать, ни один подозреваемый пока не задержан.

«Насильники на свободе. Девочка с ментальными нарушениями. Маме и девочке не помогает никто. И мы не знаем, что делать», — пишет фонд.

НКО сообщает, что, несмотря на обращения, семья так и не получила помощи от местных органов власти. При это следственные действия либо вообще не проводились, либо проводились формально.

Агентство «Казинформ» со ссылкой на семью пострадавшей уточняет, что эпизодов изнасилования было несколько. Сначала в мае 2025 года неизвестный увез подростка в гостиницу на автомобиле, изнасиловал и привез обратно к дому. Позже, «пока шли обращения в полицию», девочку вновь похитили и изнасиловали. Вскоре после этого выяснилось, что она беременна.

После обращений к правозащитникам девочке и ее матери предоставили место в приюте «Дом мамы» в Алматы, однако позже их выселили. В организации отмечают, что семье требуется юридическая поддержка, и просят помощи адвокатов.

Сведения, предоставленные журналистам полицией уже после публикации НКО, отличаются. Там заявили, что по заявлению матери «незамедлительно начато досудебное расследование», а личность подозреваемого установлена и он «доставлен в отдел полиции». В ведомстве подчеркнули, что проверяют доводы всех участников процесса и собирают доказательства. А окончательное процессуальное решение обещают принять после завершения расследования.

Фонд призвал прокуратуру региона и детского омбудсмена Динару Закиеву взять дело под контроль.

