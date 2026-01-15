EN
Криминал

Россиянин сутки держал знакомую взаперти и дважды ее изнасиловал

09:50

Жителя Архангельска, чье имя не называется, обвинили в незаконном лишении свободы и изнасиловании под угрозой убийства своей знакомой, а также в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Архангельской области.

Как сказано в пресс-релизе, 36-летний мужчина и его партнерша, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили 40-летнюю знакомую, которая пришла к ним домой. В ходе избиения они использовали «подручные предметы», а после мужчина сломал знакомой телефон, чтобы та не могла обратиться в полицию.

Мужчина запер входную дверь и продержал знакомую заперли более суток. При этом партнерша обвиняемого ушла из жилища, после чего мужчина дважды изнасиловал свою знакомую, угрожая ей убийством. Женщине удалось сбежать — как именно, не уточняется. Она обратилась за медицинской помощью и в полицию.

Последний день Сергея Бодрова 
Последний день Сергея Бодрова 
Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет
Общество17 минут чтения

Это произошло в сентябре прошлого года. Сейчас обвиняемый находится в изоляторе, а против его партнерши завели отдельное дело. В СК сообщили, что дело мужчины отправили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что одна из российских туристок, находясь в Каире, выпрыгнула с балкона, чтобы спастись от попытавшегося изнасиловать ее мужчины. Местный житель следил за тремя россиянками и ворвался к ним в квартиру. Он хотел ограбить жилье и угрожал женщинам болторезом и отверткой, а после принялся избивать их и попытался изнасиловать. Пострадавшие получили переломы бедер и рваные раны, а нападавшего задержали и отправили под арест.

