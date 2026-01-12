EN
Криминал

Россиянка прыгнула с балкона в попытке спастись от насильника

2 минуты чтения 09:26

В Каире мужчина попытался ограбить и изнасиловать трех россиянок. Одна из них выпрыгнула с балкона и получила травмы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ и МВД Египта.

Как пишет агентство, мужчина, чье имя не называется, увидел, как три россиянки вошли в дом в Новом Каире и спустя час последовал за ними. Он обнаружил, что дверь их квартиры была открыта, и зашел внутрь. Там он увидел одну из женщин спящей на диване и «обнял ее». Та выбежала на балкон и прыгнула со второго этажа. Другие россиянки вызвали полицию.

В то же время телеграм-каналы Mash, Shot и Baza пишут, что ворвавшийся в квартиру мужчина следил за девушками и ждал, пока они придут домой. Он хотел ограбить квартиру, угрожал женщинам болторезом и отверткой, а после принялся избивать их и попытался изнасиловать. 

По данным телеграм-каналов, в ходе нападения одна россиянка получила перелом бедра, другая — рваные раны, а выпрыгнувшая с балкона женщина — также перелом бедра. Всех их доставили в больницу, а нападавшего вскоре задержала местная полиция.

При этом РИА «Новости» сообщает со ссылкой на МВД, что нападавший домогался одной из туристок, а вторую ранил ножницами. Сейчас мужчину отправили под арест. Он сознался в попытке ограбления и изнасилования. Следователи проверят его на причастность к другим преступлениям.

Ранее стало известно, что в Индии 18-летняя девушка ударила топором по лбу своего соседа-фермера, который пришел к ней домой и попытался ее изнасиловать. Девушка сама пришла в полицию и рассказала о случившемся.

