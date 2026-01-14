EN
Криминал

Похититель выследил и убил сбежавшую от него девушку

2 минуты чтения 12:36 | Обновлено: 12:40

В Казахстане задержан подозреваемый в убийстве 21-летней студентки Нурай Серикбай, передает Tengri News. По словам родственников убитой, мужчина сначала похитил девушку, а после ее побега выследил и нанес ей около 20 ножевых ранений.

Согласно записям с камер видеонаблюдения, 11 января на пешеходном переходе в городе Шымкент Нурай пыталась убежать от преследовавшего ее мужчины, однако тот догнал ее и убил. Согласно неофициальной информации, убийца нанес ей 11 ножевых ранений. После этого преступник сбежал.

Родственники погибшей рассказали, что Нурай училась на дизайнера в университете города Алматы и приехала в Шымкент на зимние каникулы. По их словам, вечером 11 января она вышла из дома в магазин, где ее подкараулил знакомый, 29-летний Шерхан Аймахан.

Семья погибшей утверждает, что девушка познакомилась с подозреваемым летом 2025 года. В октябре, по их словам, мужчина похитил Нурай и увез из Алматы в Шымкент.

Не осталось даже костей
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
Криминал26 минут чтения

«Хотя родственники забрали девушку из дома преступника, после этого ее жизнь превратилась в ад. Аймахан Шерхан на протяжении долгого времени занимался сталкингом: когда Нурай его блокировала, он писал ее подругам; снова и снова беспокоил их сообщениями; через страницы в социальных сетях следил за каждым шагом Нурай», — рассказала в родственница убитой по имени Аяна.

По ее словам, Нурай собрала все переписки с угрозами Шерхана и обратилась с заявлением в полицию. Однако, как утверждает Аяна, жалоба девушка «не была должным образом рассмотрена».

11-летний мальчик пропал без следа
11-летний мальчик пропал без следа
Его мать сказала полиции, что у нее никогда не было детей, но в квартире сильно пахло чистящими средствами и лежали детские игрушки
Криминал7 минут чтения

«Сам преступник открыто говорил: “Ты не сможешь посадить меня за решетку”. Он выяснил ее расписание занятий, приходил в учебное заведение и запугивал ее. Его слова и сообщения ясно показывали, что он психически опасный человек. Нурай была настолько напугана, что ее брат был вынужден сопровождать ее на занятия и забирать обратно», — рассказала Аяна.

По словам близких, убийца настолько изуродовал тело Нурай, что его даже не могли показать матери. Родственник погибшей Галымжан Сагымбек утверждает, что даже на спине девушки обнаружили, как минимум, семь ножевых ранений.

Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
Общество12 минут чтения

«Я потеряла свою золотую, умную дочь. Пусть он получит самое страшное наказание. Я ему желаю расстрела. У меня сердце не дрогнет, если его посадят пожизненно. Человека, который так жестоко убил мою дочь, нельзя простить» — заявила мать убитой Айгуль Сагымбек.

По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело по статье «убийство» и объявила в розыск 29-летнего Шерхана. Позже полиция отчиталась о задержании подозреваемого.

