СМИ анонсировали возвращение Медведева в большую политику

Зампред Совбеза и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев может возглавить партийный список на выборах в Госдуму в 2026 году. Об этом газете «Ведомости» сообщили источники в партии и в администрации президента.

Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас Она спасла легендарную команду от краха и привела ее к чемпионству. Теперь ее обвиняют в узурпации власти Мир 13 минут чтения

По словам собеседников издания, в «Единой России» сейчас обсуждают разные конфигурации федеральной части списка. Так, Медведев может пойти первым номером единолично или войти в общефедеральную пятерку кандидатов.

Дмитрий Медведев сейчас полностью контролирует работу партии, а его публичная активность заметно выросла, пояснили источники. В качестве зампреда Совбеза он курирует важные темы безопасности и миграции, а также регулярно публикует резонансные посты в соцсетях, которые, по их словам, положительно воспринимается ультрапатриотическим электоратом. Социологические службы, как утверждается, фиксируют рост его рейтингов и проводят по его кандидатуре дополнительные исследования.

Россиянин скопировал Skype и разбогател Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные Экономика 8 минут чтения

Окончательного решения о составе федеральной части списка пока нет, отмечает издание. Оно будет приниматься с учетом позиции президента, а ясность по конфигурации традиционно появляется в апреле или мае. В партии также не уточняют, готов ли Медведев в случае избрания получить депутатский мандат.

Медведев возглавляет «Единую Россию» с 2012 года. Он дважды вел партию на думские выборы, в 2011 и 2016 годах, оба раза будучи единственным кандидатом в общефедеральной части списка. Перед выборами 2021 года уровень доверия к нему, по данным провластного Всероссийский центр изучения общественного мнения, составлял 18–25%, тогда как сейчас открытые замеры показывают около 42,5%, пишут «Ведомости». При этом, согласно опубликованным в августе прошлого года результатам опроса ВЦИОМ, рейтинг партии «Единая Россия» составляет 32,8%.

Ранее Юлия Навальная заявила о запуске масштабной кампании против «Единой России» на выборах в Госдуму в сентябре 2026 года.