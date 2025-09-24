Навальная объявила о кампании против «Единой России» на выборах

Юлия Навальная объявила о запуске масштабной кампании против «Единой России» на выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре 2026 года.

«Возможно, вам сейчас кажется, что это не очень важно. А вот для Путина — очень. Он будет использовать эти выборы, чтобы показать, как все его поддерживают. Что он, Путин — и есть Россия, и все россияне за него и за его “Единую Россию”. Вы хотите ему помогать? Я нет. Потому что это все неправда», — написала вдова оппозиционного политика Алексея Навального в своем телеграм-канале.

Навальная подчеркнула, что «никакой реальной конкуренции» на голосовании в 2026 году не будет, отметив, что независимых кандидатов «на пушечный выстрел» не подпустят к выборам.

«Но мы все равно можем испортить Путину праздник. Нам нужна большая кампания против «Единой России» к выборам 2026 года. У нас с вами есть год. Год, чтобы поговорить с каждым избирателем, до которого мы сможем достучаться, и рассказать, как их обманывает путинская партия», — продолжила она.

Навальная заявила, что работа с избирателями не будет простой, пообещав при этом, что ее команда и сторонники за этот год «успеют надоесть» «Единой России». Она также предложила своим сторонникам во время агитации сконцентрироваться именно на провалах партийной политики, а не на личности Владимира Путина.

«Перед выборами мы предлагаем говорить с избирателями, с обычными людьми. Вот так вас обманула в очередной раз путинская партия. А еще мы расскажем и покажем, какой на самом деле могла бы быть Россия. Мирной, процветающей и счастливой. Благо у нас идей много. И программа будет», — пообещала вдова Навального.

Она напомнила про низкий рейтинг партии «Единая Россия». Согласно проведенному провластным ВЦИОМом в августе опросу, уровень поддержки партии «Единая Россия» составляет 32,8%.