За роддом с погибшими младенцами начали заступаться государственные СМИ

На фоне громкого скандала, который разразился в новокузнецком роддоме из-за массовой гибели новорожденных, государственные СМИ начали публиковать материалы в защиту медицинского учреждения. Так, 14 января РИА «Новости» сообщило, что врачи роддома №1 помогли россиянке с тяжелой беременностью «стать матерью в третий раз».
По информации агентства, Татьяна Чиркина рожала в скандальном медучреждении в 2016 и 2025 годах. Сама женщина поделилась, что в роддоме было «все организовано на достойном уровне, начиная от приемного покоя и заканчивая самим процессом родов».
«Врач Ирина Ечина помогла моему сыну-богатырю, он родился 4200, и помогала мне в родах всячески и как врач, и как психолог. Ну и, конечно, в 2025 году у меня родилась третья дочь. Роды были очень стремительными, но все было слажено, все было четко. Весь персонал — молодец. Вернусь туда за четвертым ребенком», — заявила Чиркина.
По словам другой пациентки, которой делали плановое кесарево в новокузнецком роддоме, врачи роддома №1 были «изумительными». Видео, как сообщает РИА «Новости», было опубликовано в соцсетях правительства Кузбасса.
«Сделали ЭКГ, подняли в родовую, сопроводили в родблок. Операция прошла успешно. Весь медперсонал относился очень хорошо», — сказала женщина.
13 января стало известно, что за период новогодних праздников в роддоме №1 умерли девять новорожденных. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело. Главного врача больницы Виталия Хераскова и исполняющую обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей задержали. Их подозревают в халатности и причинении смерти по неосторожности двум или более лицам вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.
Позже в СМИ стали появляться жалобы других рожениц, которые обвиняли врачей роддома №1 в преступлениях в отношении их новорожденных детей. Так, мать одного из умерших в новогодние праздники детей рассказала, что врачи пытались скрыть причину смерти ребенка. Другая женщина обвинила роддом в сокрытии тела и похоронах в братской могиле.
Сегодня, 14 января Следственный комитет сообщил, что следователи проверяют жалобы матерей, о которых сообщили в соцсетях и СМИ.
«Одной из женщин, вследствие некачественного оказания медицинской помощи причинены тяжкие последствия для здоровья и смерть ее новорожденного ребенка, еще у двух наступила внутриутробная смерть плода. Другой женщине, проходившей лечение в гинекологическом отделении больницы, причинен тяжкий вред здоровью, создавший угрозу ее жизни», — говорится в сообщении ведомства.
Доследственную проверку ведут по статьям «причинение смерти по неосторожности» и «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».