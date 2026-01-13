EN
Законопроект об «аннексии Гренландии» внесли в Конгресс США

2 минуты чтения 00:36 13 января | Обновлено: 00:45 13 января

Конгрессмен от республиканской партии Рэнди Файн внёс в Палату представителей США законопроект «Об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата». Соответствующий документ опубликован на сайте Палаты представителей.

Законопроект преподносится как «знаковый» и противодействующий растущим угрозам национальной безопасности США со стороны Китая и России. В пояснении к документу Гренландия называется «жизненно важным активом», которым нельзя пренебрегать.

«Тот, кто контролирует Гренландию, контролирует ключевые арктические морские пути и архитектуру безопасности, защищающую Соединенные Штаты. Америка не может оставить это будущее в руках режимов, которые презирают наши ценности и стремятся подорвать нашу безопасность», — заявил конгрессмен Файн.

В разговоре с Fox News Файн отметил, что самый эффективный способ заполучить Гренландию — купить ее. Конгрессмен заявил, что островом управляют социалисты, а это невыгодно США.

«У них высокий уровень бедности. Дания плохо с ними обращалась. Когда война пришла к ним, Дания не смогла их защитить. Кто защитил Гренландию во время Второй мировой войны? Мы», — добавил Файн.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объявила, что Трамп все-таки собирается сделать Гренландию американской территорией, так как опасается, что остров в конечном счет могут захватить в том числе и военным путем Россия или Китай.

Однако правительство Гренландии заявило, что «ни при каких обстоятельствах не согласится» с желанием президента США взять остров под свой контроль. В свою очередь местные жители рассказали изданию Financial Times, что никогда не видели рядом с островом российские или китайские корабли.

