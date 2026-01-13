EN
Спецпосланник Трампа тайно встретился с бывшим наследным принцем Ирана

2 минуты чтения 23:45

Между иранской оппозицией и администрацией президента США Дональда Трампа состоялась первая встреча на высоком уровне. Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф встретился с бывшим наследным принцем Ирана в изгнании Резой Пехлеви, сообщает Axios.

Стороны обсудили массовые протесты в Иране, которые продолжаются уже 17 дней. Издание пишет, что Пехлеви позиционирует себя в качестве лидера «переходного периода», если действующий режим иранских аятолл падет.

Также Axios отмечает, что в течение последних двух недель Пехлеви появлялся на американских телеканалах, призывая администрацию Трампа вмешаться и поддержать иранских митингующих. На момент начала протестов Белый дом не рассматривал сына шаха, который был свергнут во время Исламской революции в 1979 году, как самостоятельного политического игрока. Однако мнение американской администрации постепенно изменилось.

«Популярность Пехлеви растет. Его имя скандируют на демонстрациях во многих городах, и, похоже, это происходит органично», — сказал изданию неназванный американский чиновник.

Старший аналитик фонда Карнеги Карим Саджадпур объяснил в разговоре с Axios, что Пехлеви объединяет протестующих. На данный момент он является единственной идеологической альтернативой радикальному исламистскому режиму верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

«Большинство из этих протестующих родились после революции 1979 года и испытывают ностальгию по эпохе, которой они никогда не видели. Тогда экономика страны росла, она была социально свободной и имела положительный международный имидж. Реза Пехлеви — лидер, который для многих иранцев лучше всего воплощает эту устремленную в будущее ностальгию по тому, как сделать Иран снова великим», — сказал Саджадпур.

После того, как в СМИ появились сообщения о нескольких тысячах погибших во время протестов в Иране, Трамп призвал митингующих продолжать демонстрации и «захватывать органы власти». Он также заявил, что «помощь уже в пути». 

Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
