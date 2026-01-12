EN
Власти Белгородской области заявили о «катастрофе» в энергетике и пообещали искать «внутренних врагов»

14:08

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков потребовал мониторить «попытки провокаций среди населения, чтобы поднять волну недовольства в и так крайне сложной обстановке». Такое поручение он дал министру общественных коммуникаций Оксане Тарантовой на заседании регионального правительства.

«Каждая сложная ситуация вызывает агрессию у наших врагов, [врагов] государства, которые есть и извне. Видим увеличивающиеся информационные атаки со стороны украинцев. Видим, что есть атаки со стороны и внутренних врагов», — заявил Гладков на заседании.

По его словам, в области сложилась крайне тяжелая ситуация из-за обстрелов со стороны украинской армии. В этих условиях «провокаторы» якобы пытаются «сформировать социальное напряжение» и «поднять волну недовольства». При этом потери энергетических мощностей в регионе, как отметил Гладков, достигли «практически катастрофического» масштаба.

В связи с этим Гладков потребовал, чтобы власти отслеживали деятельность «провокаторов» и передавали данные о них силовикам, которые дадут таким действиям правовую оценку.

«Людям и так тяжело. Ко всем проблемам, связанным с обстрелами, понижением температуры, снегопадами и еще приходят и еще пытаются людям… Конечно, люди начинают еще больше возмущаться, не задумываясь о последствиях», — заключил Гладков.

По его словам, регион еще не сталкивался с подобными проблемами в таком масштабе. Белгородский губернатор также допустил, что в один момент регион, в котором проживает около полутора миллионов россиян, может полностью остаться без света.

Два дня назад Гладков также заявил, что жителям Белгородской области стоит самостоятельно закупать генераторы, чтобы обеспечить себя электричеством. «Агентство» обратило внимание, что это произошло после того, как власти не смогли быстро восстановить подачу света, воды и отопления, которые пропали у сотен тысяч жителей региона из-за обстрела ВСУ 9 января.

