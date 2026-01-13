Сервис проверки такси запустили в России

На «Госуслугах» заработал сервис проверки такси на законность. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры во «ВКонтакте».

Узнать, соответствует ли перевозчик и его машина всем требованиям закона, можно двумя способами. Первый — отсканировать специальный QR-код в салоне автомобиля с помощью функции «Госкан» в мобильном приложении «Госуслуги». Второй — ввести вручную госномер такси и регион, где оно работает в сервис «Проверка легкового такси на законность».

Данные отображаются из системы Минтранса «Такси», где хранится информация о разрешениях на перевозки и зарегистрированных такси. Новый сервис проверки призван повысить безопасность поездок и сократить число нелегальных перевозчиков, заявили в пресс-службе Минцифры.

С 1 сентября 2023 года в России вступили в силу новые требования в сфере такси, согласно которым водители должны числиться в реестре перевозчиков, внести свой автомобиль в реестр легковых такси, а также привести вид машины к принятому стандарту: белому кузову с желтой полосой.

Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно Общество 12 минут чтения

В Москве и Подмосковье с 2021 года работает система «Аналитика работы такси». Водители обязаны зарегистрироваться в системе, которую разработали городские власти. Она собирает данные о стаже, судимости штрафах, отработанном времени, здоровье таксиста и техническом состоянии машины.

В мае 2025 года был принят закон о локализации такси. Согласно новым правилам, с 1 марта 2026 года, перевозить пассажиров разрешат исключительно на автомобилях отечественной сборки. Это требование не распространяются на машины, включенные в региональные реестры такси до вступления закона в силу.

В октябре 2025-го Минпромторг опубликовал перечень автомобилей, соответствующих требованиям нового закона о локализации такси. В него вошли более 20 моделей шести брендов: Lada, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич».

Ранее СМИ писали, что из-за закона о локализации автомобилей из отрасли могут уйти до 200 тысяч водителей, то есть примерно каждый пятый таксист в России. По данным РСПП, на конец 2024 года в такси использовалось более 700 тысяч автомобилей, принадлежащих физлицам, причем четыре из пяти не соответствуют новым требованиям.