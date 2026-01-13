EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Сервис проверки такси запустили в России

2 минуты чтения 14:52

На «Госуслугах» заработал сервис проверки такси на законность. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры во «ВКонтакте».

Узнать, соответствует ли перевозчик и его машина всем требованиям закона, можно двумя способами. Первый — отсканировать специальный QR-код в салоне автомобиля с помощью функции «Госкан» в мобильном приложении «Госуслуги». Второй — ввести вручную госномер такси и регион, где оно работает в сервис «Проверка легкового такси на законность».

Данные отображаются из системы Минтранса «Такси», где хранится информация о разрешениях на перевозки и зарегистрированных такси. Новый сервис проверки призван повысить безопасность поездок и сократить число нелегальных перевозчиков, заявили в пресс-службе Минцифры.

С 1 сентября 2023 года в России вступили в силу новые требования в сфере такси, согласно которым водители должны числиться в реестре перевозчиков, внести свой автомобиль в реестр легковых такси, а также привести вид машины к принятому стандарту: белому кузову с желтой полосой.

Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
Общество12 минут чтения

В Москве и Подмосковье с 2021 года работает система «Аналитика работы такси». Водители обязаны зарегистрироваться в системе, которую разработали городские власти. Она собирает данные о стаже, судимости штрафах, отработанном времени, здоровье таксиста и техническом состоянии машины.

В мае 2025 года был принят закон о локализации такси. Согласно новым правилам, с 1 марта 2026 года, перевозить пассажиров разрешат исключительно на автомобилях отечественной сборки. Это требование не распространяются на машины, включенные в региональные реестры такси до вступления закона в силу.

В октябре 2025-го Минпромторг опубликовал перечень автомобилей, соответствующих требованиям нового закона о локализации такси. В него вошли более 20 моделей шести брендов: Lada, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич».

Ранее СМИ писали, что из-за закона о локализации автомобилей из отрасли могут уйти до 200 тысяч водителей, то есть примерно каждый пятый таксист в России. По данным РСПП, на конец 2024 года в такси использовалось более 700 тысяч автомобилей, принадлежащих физлицам, причем четыре из пяти не соответствуют новым требованиям.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Экономика
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
00:01 11 января
11-летний мальчик пропал без следа
Криминал
11-летний мальчик пропал без следа
Его мать сказала полиции, что у нее никогда не было детей, но в квартире сильно пахло чистящими средствами и лежали детские игрушки
00:01 10 января
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Общество
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Это очень сложно. Я таскала тяжести во время месячных, и неделями не было выходных. Зато зарплата хорошая
00:01 9 января
Люди объели пингвинов
Мир
Люди объели пингвинов
Из-за этого уже погибли больше 60 тысяч особей, а через 10 лет на африканском континенте их может не остаться вовсе
00:01 8 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Авторынок России рухнул
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Авторынок России рухнул
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом