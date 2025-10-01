Власти определили допустимые для такси автомобили

Минпромторг опубликовал перечень автомобилей, соответствующих требованиям нового закона о локализации такси. В него вошли более 20 моделей шести брендов, сообщает ТАСС.

Речь идет о Lada (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel), УАЗ («Патриот», «Хантер»), Sollers (SP7), Evolute (I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE), Voyah (Free, Dream, Passion) и «Москвич» (3, 3е, 6, 8).

Согласно закону, новые требования будут распространяться на автомобили, включаемые в региональные реестры такси после марта 2026 года. Исключение сделано для Калининградской области, Сибири и Дальнего Востока, где предусмотрена отсрочка. В Минпромторге подчеркнули, что список будет обновляться по мере появления новых моделей российских брендов и машин, производство которых будет локализовано в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК).

Часть включенных в перечень марок авто формально российские, но фактически основаны на китайских разработках. Так, «Москвич» выпускает автомобили JAC под собственным брендом, Evolute собирает модели Dongfeng, а Voyah остается брендом китайского концерна Dongfeng, хотя Минпромторг включает его в перечень за счет планов по локализации производства.

Опубликованный список вызвал вопросы у экспертов. Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова в интервью Forbes Russia обратила внимание, что в нем нет автомобилей, произведенных по СПИК, хотя закон допускает их включение. Кроме того, в список попали УАЗ «Хантер» и Lada Niva Travel, которые изначально предназначены для бездорожья, а не для городских перевозок, добавила она.

Ранее СМИ писали, что из-за закона о локализации автомобилей из отрасли могут уйти до 200 тысяч водителей, т.е. примерно каждый пятый таксист в России. По данным РСПП, на конец 2024 года в такси использовалось более 700 тысяч автомобилей, принадлежащих физлицам, причем четыре из пяти не соответствуют новым требованиям.

В Объединении самозанятых России убеждены, что для большинства водителей обновление парка будет недоступно из-за высокой стоимости таких автомобилей и ограниченности программ льготного кредитования и лизинга. Участники рынка предупреждают, что это может привести к снижению доступности такси, особенно в малых городах, и росту цен. Уже в августе 2025 года, по данным Росстата, тарифы на такси в среднем по России выросли на 8% год к году, а в Москве — на 26%.