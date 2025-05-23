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Общество

Российские таксисты будут ездить только на отечественных машинах

2 минуты чтения 17:30 | Обновлено: 17:31

Владимир Путин подписал закон об установлении требований к уровню локализации такси. Соответствующий документ опубликован на сайте правовых актов.

Так, согласно закону, с 1 марта 2026 года перевозить пассажиров можно будет только на автомобилях отечественной сборки. При этом если автомобиль зарегистрировали до принятия закона, то к ней не будут применять эти требования. 

Кроме того, для отдельных регионов предусмотрены отсрочки. Например, в субъектах Сибирского федерального округа и Калининградской области новые правила начнут действовать с 1 марта 2028 года, а в Дальневосточном федеральном округе — с 1 марта 2030 года.

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Отмечается, что в реестр нужно будет внести такие данные, как марка, модель, год выпуска, государственный регистрационный номер и идентификационный номер транспортного средства (VIN), а если VIN отсутствует — номер основного компонента. Конкретный список моделей для работы в такси сформирует Министерство промышленности и торговли.

Согласно документу, региональный реестр легковых такси смогут попадать лишь те машины, которые соответствуют одному из двух критериев: имеют высокий уровень локализации производства в России, установленный правительством для госзакупок, или были выпущены в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

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Баллы за локализацию начисляются за производство автомобилей на российских предприятиях и использование отечественного сырья. Сейчас минимальный порог для участия в госзакупках составляет 3200 баллов, но с 1 января 2027 года его повысят до 3500, а с 1 января 2028 года — до 3700 баллов.

Закон о локализации такси был внесен в Госдуму в ноябре 2023 года, а окончательно принят только в мае 2025 года. Инициативу подготовили Андрей Кутепов, глава комитета Совета Федерации по экономической политике, и Владимир Гутенев, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле

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