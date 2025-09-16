Россияне столкнутся с ростом цен и дефицитом машин из-за новых правил для такси

Значительная часть российских автопарков, а также водителей оказывающих услуги извоза на собственных автомобилях, могут быть вынуждены уйти из этого бизнеса. Речь может идти о 200 тысячах таксистов или каждом пятом работающем в российском такси водителе. Такие оценки, как пишет газета «Коммерсантъ», были озвучены на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по вопросам локализации автомобилей для такси.

Причиной массового оттока занятых на рынке извоза, по мнению аналитиков РСПП, может стать новый закон о локализации автомобилей такси, положения которого вступают в силу в марте 2026 года. Документ делает обязательным использование в такси автомобилей определенных марок.

Однако, как заявляли ранее в Объединении самозанятых России, большинство российских таксистов, работающих в статусе самозанятых, вероятно, будет недоступна замена автомобиля на требуемые модели из-за высокой стоимости новых машин российского производства, а также недоступности программ льготного автокредитования и лизинга.

Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня» Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец Общество 7 минут чтения

Согласно данным, озвученным на заседании РСПП, на конец 2024 года в такси использовались более 700 тысяч автомобилей, принадлежащих физлицам, около двух третей которых их владельцы используют для подработки. При этом четыре из пяти таких машин не соответствуют требованиям принятого закона о локализации.

Как отмечает «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка, массовый отток самозанятых водителей такси из сферы извоза грозит снижением доступности услуг, особенно в небольших городах, а также росту цен. Между тем, по данным Росстата, только в минувшем августе цены на такси в среднем по России выросли на 8% год к году, а в Москве подорожание составило 26%.

Самая страшная речная катастрофа России Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек Общество 17 минут чтения

Закон, устанавливающий требования к уровню локализации такси, был подписан в мае. Согласно новым правилам, с 1 марта 2026 года, перевозить пассажиров разрешат исключительно на автомобилях отечественной сборки. Весной сообщалось, что транспортные средства, зарегистрированные до вступления закона в силу, под действие этих требований не попадут.