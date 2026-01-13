EN
Самовар стал причиной отказа во въезде в Эстонию

2 минуты чтения 21:09

Власти Эстонии не пропустили на территорию страны гражданина Израиля, который пытался вывезти из России самовар. 25-летнему израильтянину вынесли предупреждение, сообщает эстонский портал ERR.

Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте в Нарве. При прохождении по «зеленому коридору» таможенные службы задержали гражданина Израиля, который направлялся в Эстонию, и направили его на дополнительный досмотр.

«В багаже путешественника был обнаружен подпадающий под санкции самовар», — говорится в сообщении налогово-таможенного департамента республики.

После этого израильтянина отправили вместе с самоваром обратно в Россию. При этом в сообщении ведомства не уточняется, под санкции какого государства подпадал обнаруженный самовар и когда они были введены.

В свою очередь Латвия построила забор протяженностью 280 километров на границе с Россией. Суммарная стоимость проекта по строительству заграждения составила 145 миллионов евро.

Советская Россия проиграла Латвии войну
Советская Россия проиграла Латвии войну
Попытка захвата провалилась, а РСФСР обещала отказаться от ее территории «на вечные времена», но через 20 лет СССР обманом оккупирует республику
Политика25 минут чтения

Также стало известно, что россиян с пятилетними загранпаспортами перестанут пускать в Польшу. Нововведения не предполагают исключений для детей и обладателей ВНЖ. Даже действующая виза не станет основанием для допуска на территорию страны гражданина России с небиометрическим загранпаспортом.

Польша стала десятой европейской страной, которая не принимает пятилетние загранпаспорта россиян без встроенного биометрического чипа. Ранее подобные ограничения ввели Дания, Чехия, Эстония, Франция, Исландия, Литва и Латвия. С 1 января 2026 года в их число также вошли Германия и Румыния.

Горящие новости
