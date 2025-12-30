Латвия построила забор протяженностью 280 километров на границе с Россией

Государственная компания Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ), занимавшаяся строительством забора на границе с Россией, отчиталась о завершении работ. Однако не все сооружение введено в эксплуатацию: еще 27 километров забора должны пройти осмотр, говорится на официальном сайте компании.

Также продолжается строительство в болотистой местности, где Латвия собирается перекрыть порядка 41 километра совместной наземной границы с Россией. К 2026 году латвийские власти планируют оснастить границу на всей протяженности специализированной технологической инфраструктурой.

«Наша главная цель — создать самую современную защиту на восточной границе Европейского союза», — заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис.

В свою очередь министр финансов Арвилс Ашераденс отметил, что завершение строительства 280-километрового забора на границе с Россией «укрепляет возможности Государственной пограничной охраны в ее повседневной работе». Суммарная стоимость проекта по строительству заграждения составила 145 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что россиян с пятилетними загранпаспортами перестанут пускать в Польшу. Нововведения не предполагают исключений для детей и обладателей ВНЖ. Даже действующая виза не станет основанием для допуска на территорию страны гражданина России с небиометрическим загранпаспортом.

Польша стала десятой европейской страной, которая не принимает пятилетние загранпаспорта россиян без встроенного биометрического чипа. Ранее подобные ограничения ввели Дания, Чехия, Эстония, Франция, Исландия, Литва и Латвия. С 1 января 2026 года в их число также войдут Германия и Румыния.