EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Латвия построила забор протяженностью 280 километров на границе с Россией

2 минуты чтения 01:00 30 декабря

Государственная компания Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ), занимавшаяся строительством забора на границе с Россией, отчиталась о завершении работ. Однако не все сооружение введено в эксплуатацию: еще 27 километров забора должны пройти осмотр, говорится на официальном сайте компании.

Также продолжается строительство в болотистой местности, где Латвия собирается перекрыть порядка 41 километра совместной наземной границы с Россией. К 2026 году латвийские власти планируют оснастить границу на всей протяженности специализированной технологической инфраструктурой.

«Наша главная цель — создать самую современную защиту на восточной границе Европейского союза», — заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис.

В свою очередь министр финансов Арвилс Ашераденс отметил, что завершение строительства 280-километрового забора на границе с Россией «укрепляет возможности Государственной пограничной охраны в ее повседневной работе». Суммарная стоимость проекта по строительству заграждения составила 145 миллионов евро.

Они хотели потеснить Google
Они хотели потеснить Google
Но теперь строят «суверенный ИИ». Что осталось от «Яндекса», о котором знал весь мир?
Экономика19 минут чтения

Ранее сообщалось, что россиян с пятилетними загранпаспортами перестанут пускать в Польшу. Нововведения не предполагают исключений для детей и обладателей ВНЖ. Даже действующая виза не станет основанием для допуска на территорию страны гражданина России с небиометрическим загранпаспортом.

Польша стала десятой европейской страной, которая не принимает пятилетние загранпаспорта россиян без встроенного биометрического чипа. Ранее подобные ограничения ввели Дания, Чехия, Эстония, Франция, Исландия, Литва и Латвия. С 1 января 2026 года в их число также войдут Германия и Румыния.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Они хотели потеснить Google
Экономика
Они хотели потеснить Google
Но теперь строят «суверенный ИИ». Что осталось от «Яндекса», о котором знал весь мир?
00:01 30 декабря
«Из говна и палок»
Экономика
«Из говна и палок»
Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии
00:01
Последняя фотография
Криминал
Последняя фотография
За две недели до Рождества 1929 года семья сфотографировалась на память. На Рождество всех нашли мертвыми
17:00 28 декабря
Молочный поросенок и медовуха
Общество
Молочный поросенок и медовуха
Что готовили на Новый год и Рождество в дореволюционной России
00:01 28 декабря
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
00:01 27 декабря
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Экономика
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Это помогло Украине выстоять в войне, а россиянам теперь не на чем ездить и летать
00:01 26 декабря

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
00:01 27 декабря
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Названо самое популярное порно среди россиян
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Названо самое популярное порно среди россиян