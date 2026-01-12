Леонида Волкова захотели проверить на принадлежность к оппозиции

Президент Литвы Гитанас Науседа сравнил высказывания нынешнего руководителя политических проектов ФБК Леонида Волкова о якобы гибели главы «Русского добровольческого корпуса» (РДК) Дениса Капустина и украинских чиновниках в личной переписке с «жаргоном Путина» и захотел проверить его на принадлежность к оппозиции. Об этом сообщает LRT.

«Случай Волкова действительно исключительный. Мы должны хорошо выяснить прежде всего, кого мы считаем лидерами оппозиции, так как, когда лидеры оппозиции начинают говорить на жаргоне, похожем на жаргон самого Владимира Путина, возникает вопрос, где позиция, а где оппозиция», — передает издание слова Науседы.

Он добавил, что люди, которые считают власти Украины фашистами, либо не понимают значения этого термина, либо являются «теми же империалистами в другом обличии» вне зависимости от того, называют они себя оппозиционерами или как-то иначе.

По словам Науседы, в случае с россиянами провести четкую линию между позицией и оппозицией «гораздо труднее, чем, например, в случае с Беларусью». Науседа добавил, что Кремль сделал все, чтобы уничтожить оппозицию в стране, а россияне не могут до конца избавиться от империализма и «философии русского мессианства».

Ранее сообщалось, что Департамент миграции Литвы обратился в Департамент государственной безопасности за консультацией, чтобы выяснить, не представляет ли Леонид Волков угрозу нацбезопасности. Поводом для этого послужила опубликованная бывшей сотрудницей ФБК и политической представительницей РДК Анной Тирон личная переписка с Волковым.

В этой переписке политик порадовался убийству главы РДК Дениса Капустина, которое на самом деле оказалось инсценировкой. Волков назвал Капустина «подарком для кремлевской пропаганды», а на тот момент главу ГУР Украины Кирилла Буданова — «подлым сельским политтехнологом», который ставил «неясные задачи» Капустину.

Кроме того, Волков написал, что надеется на отправку в заключение Кирилла Буданова, на тот момент главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и советника Владимира Зеленского Михаила Подоляка, которых он назвал «пропагандистским, лицемерным ворьем».