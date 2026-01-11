Участника войны заподозрили в убийстве 17-летней студентки и попытке сжечь ее тело

В аннексированном Крыму задержали 21-летнего местного жителя Дмитрия П., которого подозревают в убийстве 17-летней студентки Джанкойского техникума Эльвины Кравченко. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на неназванный источник. Издание не упоминает о его связи с российской армией, тогда как ASTRA пишет, что задержанного зовут Дмитрий Попов и что он участник войны в Украине.

По данным изданий, Кравченко пропала 4 января. Она познакомилась с Поповым в сообществе «Дайвинчик», отправилась с ним на свидание в первый день знакомства и перестала выходить. При этом близким девушка сказала, что поедет навестить своего отца, который живет в соседнем селе.

«Российская газета» пишет, что на свидании Попов предложил студентке покататься на минивэне. Однако между ними произошла ссора, после чего мужчина, вероятно, задушил девушку, а затем попытался сжечь ее тело, чтобы избавиться от улик.

Тело Кравченко нашли в поле через несколько дней после того, как волонтеры организовали ее поиски. Позже Попова задержали по подозрению в убийстве — это подтвердили ASTRA жители села, в котором жила студентка, и ее родственники. По их словам, опознание тела назначено на 12 января, а похороны — на 13 января.

Как отмечает ASTRA, сейчас Попов находится в СИЗО Симферополя. Издание пишет со ссылкой на утечки данных, что мужчина учился в Тольяттинском машиностроительном колледже. Когда именно он подписал контракт с Минобороны и отправился на войну в Украине, неизвестно. Однако он начал выкладывать видео с войны в своих соцсетях начиная с апреля прошлого года.