EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Участника войны заподозрили в убийстве 17-летней студентки и попытке сжечь ее тело

2 минуты чтения 21:51

В аннексированном Крыму задержали 21-летнего местного жителя Дмитрия П., которого подозревают в убийстве 17-летней студентки Джанкойского техникума Эльвины Кравченко. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на неназванный источник. Издание не упоминает о его связи с российской армией, тогда как ASTRA пишет, что задержанного зовут Дмитрий Попов и что он участник войны в Украине.

По данным изданий, Кравченко пропала 4 января. Она познакомилась с Поповым в сообществе «Дайвинчик», отправилась с ним на свидание в первый день знакомства и перестала выходить. При этом близким девушка сказала, что поедет навестить своего отца, который живет в соседнем селе.

«Российская газета» пишет, что на свидании Попов предложил студентке покататься на минивэне. Однако между ними произошла ссора, после чего мужчина, вероятно, задушил девушку, а затем попытался сжечь ее тело, чтобы избавиться от улик.

Россиянин скопировал Skype и разбогател
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
Экономика8 минут чтения

Тело Кравченко нашли в поле через несколько дней после того, как волонтеры организовали ее поиски. Позже Попова задержали по подозрению в убийстве — это подтвердили ASTRA жители села, в котором жила студентка, и ее родственники. По их словам, опознание тела назначено на 12 января, а похороны — на 13 января.

Как отмечает ASTRA, сейчас Попов находится в СИЗО Симферополя. Издание пишет со ссылкой на утечки данных, что мужчина учился в Тольяттинском машиностроительном колледже. Когда именно он подписал контракт с Минобороны и отправился на войну в Украине, неизвестно. Однако он начал выкладывать видео с войны в своих соцсетях начиная с апреля прошлого года.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Россиянин скопировал Skype и разбогател
Экономика
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
00:01
11-летний мальчик пропал без следа
Криминал
11-летний мальчик пропал без следа
Его мать сказала полиции, что у нее никогда не было детей, но в квартире сильно пахло чистящими средствами и лежали детские игрушки
00:01 10 января
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Общество
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Это очень сложно. Я таскала тяжести во время месячных, и неделями не было выходных. Зато зарплата хорошая
00:01 9 января
Люди объели пингвинов
Мир
Люди объели пингвинов
Из-за этого уже погибли больше 60 тысяч особей, а через 10 лет на африканском континенте их может не остаться вовсе
00:01 8 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
По всей Европе нашли загадочные лабиринты
Мир
По всей Европе нашли загадочные лабиринты
Одни предполагают, что их построили миссионеры. Другие считают, что это сделали гномы
00:01 6 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Авторынок России рухнул
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Авторынок России рухнул
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом