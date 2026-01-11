EN
Общество

Российского чиновника уволили за матерные угрозы в адрес спасателей

2 минуты чтения 12:42

Заместитель главы Калининского района Краснодарского края Андрей Антоненко уволен с должности из-за своего поведения в ходе проведенной им в конце прошлого года «проверки» работы местных спасателей. Об этом в собственном телеграм-канале сообщил глава района Виктор Кузьминов.

«30 декабря 2025 года мой первый заместитель Антоненко Андрей Григорьевич, находясь на территории Спасотряда  допустил грубое и некорректное поведение по отношению к его сотрудникам. Такое нарушение профессиональной этики муниципального служащего считаю недопустимым. Принял решение 12 января освободить Антоненко от занимаемой должности», — написал он.

Антоненко оказался в центре внимания после того, как видео его разговора с кубанскими спасателями, записанное на телефон одним из участников беседы, распространилось в сети. На кадрах видно, как еще действующий замглавы района, обильно матерясь и не прекращая курить, требует старшего и обещает перестрелять присутствующих, которых он называет «сынками». Он также упоминает некую жалобу и призывает ее автора «продолжать писать», предупреждая, что он «таких фуфайкой гонял».

В ответ мужчины ведут себя сдержанно, но обвиняют чиновника в том, что он пьян и угрожает им расправой.

Россиянин скопировал Skype и разбогател
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
Экономика8 минут чтения

В середине октября 2025 года в сети распространилось видео, на котором губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отчитывает главу Кинельского района Юрия Жидкова за ненадлежащее состояние мемориала, посвященного Великой отечественной войне. Не получив от чиновника, удовлетворяющих его ответов, глава области хлопнул чиновника по плечу и сказал: «Уволен, нахуй!»

Позже Федорищев в своих соцсетях подтвердил, что освободил Жидкова от должности, а также извинился за свои слова, признав, что руководитель «не должен так реагировать на халатность в работе своих подчиненных.

