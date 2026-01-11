Опубликовавшего фото трупа своей матери мужчину обвинили в ее убийстве

В Польше местные полицейские арестовали 31-летнего мужчину, чье имя не называется, по обвинению в убийстве собственной матери. Подозреваемого задержали после того, как он опубликовал фото тела убитой женщины в своих соцсетях, пишет местный новостной портал Ddb24.

По его данным, о возможном убийстве в полицию сообщили пользователи фейсбука после того, как аккаунт под ником Hefajstos опубликовал фото женского трупа и окровавленного ножа. Опознавшие 67-летнюю женщину знакомые попытались связаться с ней, а когда не смогли, обратились к силовикам.

Прибывшие по вызову полицейские города Бельска-Подляски обнаружили в квартире женский труп с ножевыми ранениями. Позже неподалеку они задержали сына убитой. На одежде мужчины были следы крови, сам он был пьян, а при себе у него обнаружили наркотики.

Тем не менее он не признал своей вины в убийстве матери. «Он заявил, что его не было в квартире и он не знает, что случилось с его матерью», — сказал журналистам начальник районной прокуратуры Бельска-Подляски Адам Наумчук, отметив, что подозреваемый не смог пояснить, как фотографии убитой женщины и предполагаемого орудия преступления появились на его странице в фейсбуке.

При этом представители следствия отметили, что задержанный ранее проходил лечение от психиатрических заболеваний. В связи с этим он будет отправлен на экспертизу, в ходе которой специалисты решат, вменяем ли он. Если врачи сочтут его ответственным за свои поступки, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.