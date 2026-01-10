EN
Криминал

Россиянка забила знакомого молотком и спрятала его тело в курятнике

2 минуты чтения 21:07

В январе в Калуге обнаружили тело 44-летнего мужчины, чье имя не называется, с признаками насильственной смерти. Об этом сообщил местный Следственный комитет в своем телеграм-канале.

В пресс-релизе сказано, что задержать совершившего преступление «по горячим следам» не удалось, поскольку оно было совершено «в условиях неочевидности». Однако следователи выяснили, что к случившемуся причастна местная жительница. Ее имя также не раскрывается.

По версии следствия, женщина поссорилась со своим знакомым 31 декабря и трижды ударила его молотком по голове. Мужчина скончался на месте от полученных травм, а нападавшая спрятала его тело в курятнике, после чего сама скрылась и пряталась несколько дней у других знакомых.

Женщину задержали, во время допроса она признала свою вину. Вскоре женщину отправили под арест. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК), по которой женщине может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что вернувшегося с войны в Украине мужчину из Ульяновской области обвинили в убийстве местного жителя с инвалидностью. Погибший страдал умственной отсталостью. По версии следователей, российский военный поссорился с мужчиной и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил его металлическим буром в область шеи, из-за чего мужчина упал на пол. После военный «пригвоздил» его руку одним ножом, а вторым нанес ему еще удары в живот и ногу, в результате чего мужчина скончался на месте. Нападавший выбросил ножи на улицу, пытаясь скрыть улики.

