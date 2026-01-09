Удар «Орешником» по Украине сочли предупреждением для Запада

Российскую атаку баллистической ракетой «Орешник», которая случилась в ночь на 9 января, в Брюсселе назвали предупреждением для США и Европы. Новый обстрел Украины означает явную эскалацию в войне со стороны Кремля, заявила официальный представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер.

Хиппер добавила, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину, несмотря на все намеки и угрозы со стороны России. Также она напомнила про гарантии безопасности, которые согласовали во время встречи «коалиции желающих» в Париже.

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что европейцы, американцы и украинцы договорились о «надежных» гарантиях безопасности для Украины, которые предусматривают мониторинг режима прекращения огня под руководством США, а также возможное развертывание военных сил Франции и Великобритании в Украине в случае заключения мирного соглашения с Россией. Однако американцы не стали подписывать итоговый документ.

В свою очередь глава европейской дипломатии Кая Каллас расценила применение «Орешника» как сигнал того, что Владимир Путин «не хочет мира», и предложила странам ЕС увеличить поставки систем ПВО для Киева.

«Ответ России на дипломатию — еще больше ракет и разрушений. Этот смертельный сценарий повторяющихся крупных российских ударов будет продолжаться до тех пор, пока мы не поможем Украине его преодолеть», — написала Каллас в своем аккаунте в соцсети Х.

Специалист по России из Университета Инсбрука в Австрии Герхард Манготт сказал в разговоре с Reuters, что Кремль, вероятно, был разочарован тем, как его задвинули на второй план после нескольких недель дипломатических переговоров между США, Украиной и европейцами. В этих условиях, использование «Орешника» следует рассматривать как сигнал и напоминание Западу о военных возможностях России.

Утром 9 января Минобороны России заявило, что российские войска нанесли удар баллистической ракетой «Орешник» по территории Украины. По информации ведомства, это стало ответной реакцией на отрицаемую Киевом атаку по резиденции Владимира Путина.

В Минобороны утверждают, что целью стали «критически важные объекты на территории Украины», объекты производства беспилотных летательных аппаратов, а также энергетической инфраструктуры.