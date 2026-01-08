Учительницу обвинили в растлении школьников и хранении детской порнографии

В Австралии арестовали 33-летнюю учительницу музыки по обвинению в сексуализированном насилии школьников и хранении детской порнографии. Об этом сообщают местные издания 7News и News.com.au.

По версии следствия, преступления совершались в городе Мандура с 2024 по 2025 годы. До задержания учительница по имени Наоми Текеа Крейг работала в Англиканской школе Фредерика Ирвина, где преподавала детям музыку.

Сообщается, что женщину арестовали 6 января. Ей предъявили обвинения в двух случаях изнасилования школьника старше 13 и младше 16 лет, хранении детской порнографии и систематическом сексуализированном насилии несовершеннолетнего.

Директор частной школы Трейси Грей заявила, что после ареста учительницу отстранили от работы и запретили появляться на территории учебного заведения.

Она жила в ящике под кроватью Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет Криминал 11 минут чтения

«Учительница нашей школы была арестована полицией и обвинена в преступлениях, связанных с детьми, не касающихся ни одного из нынешних учеников», — говорится в письме, адресованном руководством школы родителям учеников.

Полиция Западной Австралии в комментарии журналистам сообщила, что «защита детей остается ее главным приоритетом».

Люди объели пингвинов Из-за этого уже погибли больше 60 тысяч особей, а через 10 лет на африканском континенте их может не остаться вовсе Мир 6 минут чтения

«Мы признаем, что сообщения о преступлениях против детей вызывают глубокую тревогу у общества. Наши детективы и службы поддержки работают без устали, чтобы расследовать эти дела и оказать помощь пострадавшим», — рассказал сотрудник полиции.

Первое судебное заседание по делу обвиняемой состоится 27 января.

Daily Mail пишет, что Крейг замужем, сейчас она беременна вторым ребенком. По информации таблоида, учительница, которую называли в школе миссис Вудс из-за фамилии мужа, активно участвовала в музыкальных мероприятиях школы, в том числе в хорах, концертах и рождественских песнопениях в торговых центрах.