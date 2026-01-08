СМИ: «Лукойл» лишится самого ценного зарубежного актива

Правительство Ирака одобрило национализацию операций на нефтяном месторождении «Западная Курна-2», которое находится под управлением российской компании «Лукойл». В следующие 12 месяцев заниматься его разработкой будет государственная компания Basra Oil, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.
Ранее агентство отмечало, что это месторождение является самым ценным из зарубежных активов «Лукойл» и одним из крупнейших в мире. В течение года Basra Oil будет самостоятельно искать покупателя на этот актив.
Власти США ввели санкции против «Лукойл» и «Роснефти» в конце октября 2025 года, одновременно разрешив компаниям продать свои зарубежные активы до 21 ноября. Позже этот срок продлевался, действующая сейчас лицензия Минфина США позволяет завершить операции с активами «Лукойл» до 17 января.
В начале ноября «Лукойл» объявил о форс-мажорных обстоятельствах на «Западной Курне-2» и уведомил об этом министерство нефти Ирака, отмечает Reuters. Компания пожаловалась на невозможность дальнейшей разработки месторождения из-за отказа в сотрудничестве со стороны контрагентов.
Так, иракская государственная компания SOMO отказалась принять три партии добытой на этом месторождении нефти, а государство перестало платить «Лукойлу» даже наличными. Эти выплаты предназначались компании в качестве вознаграждения за деятельность на «Западной Курне-2» и были заморожены до заключения соглашения, которое позволило бы найти способ расчетов, не нарушающий санкционный режим.
Тогда же «Лукойл» прекратил сотрудничество со всеми работниками на месторождении кроме граждан России и Ирака, а также начал искать способ защититься от штрафа за несоблюдение договоренностей с иракскими властями. Basra Oil планирует покрыть затраты на выплату зарплат работникам месторождения и операционные расходы за счет прибыли от обслуживания месторождения «Маджнун».