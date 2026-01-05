EN
Общество

Подростка задержали в аэропорту из-за боеприпасов в багаже

2 минуты чтения 17:53

В аэропорту Хабаровска у подростка, который собирался вылететь в Москву, при досмотре багажа обнаружили боеприпасы. Уголовное дело о незаконном хранении патронов направлено в суд, сообщили в управлении транспортной полиции по Дальневосточному федеральному округу.

Инцидент произошел в декабре 2025 года в международном аэропорту Хабаровска. Во время проверки багажа на аппарате «Интроскоп» сотрудники службы транспортной безопасности нашли в подкладке чемодана коробку с 50 спортивными охотничьими патронами промышленного производства.

Экспертиза показала, что изъятые боеприпасы относятся к винтовочным патронам кольцевого воспламенения и пригодны для стрельбы из различного спортивного и охотничьего нарезного оружия, включая винтовки и пистолеты. Патроны находились в исправном состоянии, уточнили в полиции.

Выяснилось, что чемодан принадлежал подростку, который направлялся в Москву. О наличии в багаже патронов, по словам хозяина чемодана, он ничего не знал.

Позже уже отец молодого человека рассказал, что нашел коробку с патронами еще в 2024 году в офисе на бывшем месте работы в Хабаровске и забрал ее домой. По его словам, он хранил патроны в подкладке чемодана, хотя оружием не владел и стрельбой никогда не занимался. Мужчина также заявил, что со временем забыл о патронах и не вспомнил о них, когда передал чемодан сыну перед поездкой.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса России — незаконное хранение боеприпасов. Материалы направлены в суд.

В январе прошлого года в аэропорту «Домодедово» у россиянки, возвращавшейся из Индии, таможенники нашли вулканическую лаву, измельченную до состояния песка. Это находка была радиоактивной, уровень излучения превышал допустимые нормы в 15 раз.

