Россиянка провезла в самолете радиоактивную лаву

Таможенники московского аэропорта «Домодедово» обнаружили в багаже вернувшейся из Индии российской туристки раскрошенную в песок вулканическую лаву. Песок оказался радиоактивным — согласно приборам, уровень излучения бутылки с лавой превышал допустимый в 15 раз, сообщила Федеральная таможенная служба в своем телеграм-канале.

Система радиационного контроля среагировала на чемодан пассажирки. В чемодане таможенники нашли пластиковую бутылку из-под воды, наполненную мелкой темной вулканической крошкой. Женщина рассказала, что собрала песок застывшей вулканической лавы на пляже Малабарского берега в индийском штате Керал.

Радиометр-спектрометр обнаружил в составе песка минерал монацит, содержащий радиоактивный элемент торий-232. Этот элемент является природным радионуклидом и считается опасным для здоровья.

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Доза излучения вещества в бутылке туристки составила 1,6 мкЗв/ч, — это выше нормы, сообщили таможенники. Нормой считается доза излучения багажом не выше значения естественного фона, 0,11 мкЗв/ч.

Бутылку с лавовым песком у туристки забрали и положили в изолированный сейф до принятия решения об уничтожении, рассказала таможенная служба.

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36-летняя россиянка объяснила сотрудника аэропорта, что хотела сохранить немного лавы «в память об отдыхе», уточнило ТАСС.

В июле прошлого года в аэропорту Внуково у 42-летней жительницы Москвы в чемодане оказался похожий радиоактивный песок. Фон багажа превысил норму в 11 раз, а женщина сказала, что собрала песок на побережье Индийского океана и везла «для изготовления косметики». Песок содержал торий-232. Роспотребназдор запрещает ввоз этого вещества в Россию, сообщили таможенники.