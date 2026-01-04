Мужчина застрелил юношу на глазах родных и сбежал с его головой

Жестоким убийством закончилась в Южно-Африканской республике традиционная церемония умгиди, которой завершается обряд инициации местных юношей, пишет издание TimesLIVE.

По его данным, один из участников обряда — Луксоло Йоко — был убит другим мужчиной, присутствовавшем на церемонии. По словам деда погибшего Ливингстона Матшини, нападавший внезапно бросился на его внука.

«Он выстрелил в него, а затем отрубил ему голову», — рассказал Матшини журналистам. По его словам, мать погибшего попыталась помешать убийце, однако он выстрелил и в нее. Женщина получила тяжелое ранение и была госпитализирована.

Обезглавив тело своей жертвы, убийца бросился бежать вместе с трофеем. Жители деревни, ставшие свидетелями жестокого убийства, последовали за преступником, но боялись ему помешать, так как он по-прежнему был вооружен ножом и пистолетом.

США захватили президента союзника России Его обвиняют в наркотерроризме и везут на суд в Нью-Йорк. Венесуэла оказалась на пороге политического кризиса Мир 6 минут чтения

В итоге, скрываясь от преследования, злоумышленник выбросил голову своей жертвы в сад одного из домов, мимо которого пробегал. Свидетели преступления вызвали полицию и та, прибыв на место происшествия, оперативно разыскала и задержала предполагаемого убийцу.

«Подозреваемый был арестован на месте происшествия и предстанет перед судом после предъявления ему официальных обвинений. Расследование обстоятельств инцидента продолжается», — сообщила по этому поводу представитель полиции Восточно-Капской провинции капитан Йолиса Мголодела. При этом она уточнила, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство. Также она не стала раскрывать имя задержанного.

В то же время, по словам родственников погибшего, им известно, что нападавшим был охранник, работающий в соседнем городе. Однако никаких версий относительно возможных мотивов убийцы у них так и не появилось.