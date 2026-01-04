СМИ: американским компаниям предложили вложиться в нефтяную отрасль Венесуэлы

Власти США предложили крупнейшим нефтяным компаниям страны инвестировать в нефтяную отрасль Венесуэлы, чтобы получить компенсации за потерянные там ранее активы. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме пишет издание Politico.

По его данным, администрация президента США Дональда Трампа сделал соответствующее предложение представителям американского нефтяного сектора за несколько дней до удара по Венесуэле, в ходе которого был похищен действующий глава государства Николас Мадуро.

«Они сказали: “Вы должны участвовать, если хотите работать и получить компенсацию”», — пересказал суть предложения Белого дома один из собеседников издания. При этом, по его словам, в нефтегазовых компаниях США никто пока не может оценить необходимый для восстановления «ветхой инфраструктуры» нефтяной отрасли Венесуэлы объем вложений.

В то же время сам Трамп подтвердил намерение задействовать американских нефтяников для восстановления добычи в Венесуэле. «Мы собираемся привлечь наши крупнейшие нефтяные компании США, самые крупные в мире, которые вложат миллиарды долларов, восстановят серьезно поврежденную инфраструктуру, нефтяную инфраструктуру и начнут приносить прибыль стране», — сказал президент США на пресс-конференции, посвященной итогам военной операции в Венесуэле.

США захватили президента союзника России Его обвиняют в наркотерроризме и везут на суд в Нью-Йорк. Венесуэла оказалась на пороге политического кризиса Мир 6 минут чтения

По мнению бывшего главы Национального совета по энергетическому превосходству Ричарда Голдберга. Трамп и его команда попытаются использовать финансовые стимулы для привлечения американских компаний в Венесуэлу. Однако действенность такого подхода остается под вопросом до тех пор, пока остается неясным, кто будет руководить страной в ближайшем будущем.

После похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены 3 января Верховный суд страны назначил исполняющей обязанности главы государства вице-президента Дельси Родригес. Та уже успела потребовать немедленного освобождения Мадуро и заявить, что Венесуэла больше никогда не станет ничьей колонией.