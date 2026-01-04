EN
СМИ сообщили о «путинизации» внешней политики США

2 минуты чтения 12:03

Внешняя политика США при президенте Дональде Трампе движется в сторону «путинизации» и все больше опирается на военную силу и игнорирование международных норм. Об этом в аналитической колонке британской газеты The Guardian пишет обозреватель Джулиан Борген.

По его словам, недавняя военная операция США в Венесуэле, в ходе которой был захвачен и вывезен в США президент страны Николас Мадуро и его жена, стала наглядным примером отхода Вашингтона от принципов международного права. Борген подчеркнул, что действия американской администрации показали ее готовность решать внешнеполитические задачи через прямое применение силы и фактическое вмешательство во внутренние дела других государств.

Автор напомнил, что Трамп не скрывает интереса к контролю над природными ресурсами других стран. После операции в Венесуэле он заявил о намерении США заняться восстановлением и последующей эксплуатацией нефтяной отрасли страны. По данным Politico, нефтегазовые компании США получили предложение инвестировать в нефтяную отрасль Венесуэлы еще за несколько дней до операции 3 января. 

При этом, по словам Боргена, администрация США попыталась обосновать свои действия юридически, предъявив Мадуро ряд уголовных обвинений и назвав его нелегитимным правителем Венесуэлы. В то же время, по мнению большинства экспертов, эти обвинения не могут служить достаточным основанием для военной операции и насильственного захвата главы государства.

США захватили президента союзника России
США захватили президента союзника России
Его обвиняют в наркотерроризме и везут на суд в Нью-Йорк. Венесуэла оказалась на пороге политического кризиса
Мир6 минут чтения

Автор колонки также обратил внимание на расширение списка стран, в отношении которых Трамп допускает силовые сценарии. Помимо Венесуэлы, в публичных заявлениях американского президента и его окружения звучали угрозы в адрес Ирана, Дании, Кубы и Мексики. Борген отмечает, что такая риторика Белого дома заставляет волноваться даже традиционных союзников США.

В последних действиях Вашингтона Борген увидел сходство с подходом Владимира Путина, который рассматривает международные отношения как борьбу сфер влияния, где решающую роль играет военная мощь.

Обозреватель газеты напоминает, что предыдущие американские администрации также допускали спорные с точки зрения права действия, включая вторжение в Ирак и кампании целевых ликвидаций подозреваемых в терроризме. Однако, как подчеркивает автор, ранее США в целом декларировали приверженность «мировому порядку, основанному на правилах», тогда как при Трампе демонстративный отказ от этой логики стал системным.

