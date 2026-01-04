EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Подростков задержали за изнасилование 13-летней девочки

2 минуты чтения 21:05

Троих юношей, которым исполнилось по 14 и 15 лет, подозревают в том, что они заманили 13-летнюю знакомую в заброшенную местность. Когда никого не было рядом, они, как полагает следствие, совершили над девочкой акт сексуализированного насилия, сообщает India Today.

Преступление произошло в городе Хуббалли, в Индии. По данным полиции, когда родителей девочки не было дома, трое парней, проживающих неподалеку, обманом отвезли жертву к заброшенному дому.

После группового изнасилования подростки угрожали, что если девочка расскажет о случившемся, то они опубликуют в интернете запись того, как надругались над ней. Тем не менее девочка поделилась произошедшим с родителями, а уже те в свою очередь обратились в полицию. Вскоре подозреваемые в преступлении были задержаны.

«Двое из мальчиков — старшеклассники, а третий, судя по всему, бросил школу. Родители девочки сообщили, что мальчики угрожали ей, утверждая, что они записали нападение на видео», — заявил комиссар полиции Хуббалли и добавил, что у обвиняемых изъяты мобильные телефоны для дополнительного расследования.

Отомстил за смерть семьи
Отомстил за смерть семьи
Россиянин потерял жену и детей в авиакатастрофе. Он выследил в Европе диспетчера того рейса и зарезал его
Криминал16 минут чтения

Ранее бывшая израильская заложница рассказала о сексуализированном насилии в плену у ХАМАС. Гражданка Израиля 25-летняя Роми Гонен находилась в плену у ХАМАС 471 день. За это время девушку, по ее словам, неоднократно запугивали и насиловали трое разных мужчин.

Первые 34 дня в плену Гонен держали одну среди боевиков ХАМАС. Тогда же она, вынужденная жить в одном доме с двумя похитителями, назвавшимися Ибрагимом и Мухаммедом, провела 16 самых тяжелых дней в жизни.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Какие фильмы ждать в 2026 году
Мир
Какие фильмы ждать в 2026 году
Дорогущий фильм от Нолана, много Зендеи и Роберта Паттинсона
00:01
США захватили президента союзника России
Мир
США захватили президента союзника России
Его обвиняют в наркотерроризме и везут на суд в Нью-Йорк. Венесуэла оказалась на пороге политического кризиса
17:58 3 января
Отличите настоящую новость от фейка
Интернет и мемы
Отличите настоящую новость от фейка
Сможете угадать, что мы писали в этом году, а что выдумали?
00:01 3 января
Какие сериалы ждать в 2026 году
Интернет и мемы
Какие сериалы ждать в 2026 году
Редакция «Холода» собрала главные премьеры года. Некоторые из них поклонники ждали 15 лет
00:01 2 января
Что посмотреть на каникулах? 
Интернет и мемы
Что посмотреть на каникулах? 
7 лучших фильмов 2025 года по мнению редакции «Холода»
00:01 1 января
Коварный тест по новогоднему кино
Общество
Коварный тест по новогоднему кино
Вы точно смотрели «Иронию судьбы» много раз, но помните ли, как звали подруг Нади?
31 декабря 2025

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Названо самое популярное порно среди россиян
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
Самая известная серийная убийца в России
Криминал
Самая известная серийная убийца в России
Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти
24 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Названо самое популярное порно среди россиян
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода