Подростков задержали за изнасилование 13-летней девочки

Троих юношей, которым исполнилось по 14 и 15 лет, подозревают в том, что они заманили 13-летнюю знакомую в заброшенную местность. Когда никого не было рядом, они, как полагает следствие, совершили над девочкой акт сексуализированного насилия, сообщает India Today.

Преступление произошло в городе Хуббалли, в Индии. По данным полиции, когда родителей девочки не было дома, трое парней, проживающих неподалеку, обманом отвезли жертву к заброшенному дому.

После группового изнасилования подростки угрожали, что если девочка расскажет о случившемся, то они опубликуют в интернете запись того, как надругались над ней. Тем не менее девочка поделилась произошедшим с родителями, а уже те в свою очередь обратились в полицию. Вскоре подозреваемые в преступлении были задержаны.

«Двое из мальчиков — старшеклассники, а третий, судя по всему, бросил школу. Родители девочки сообщили, что мальчики угрожали ей, утверждая, что они записали нападение на видео», — заявил комиссар полиции Хуббалли и добавил, что у обвиняемых изъяты мобильные телефоны для дополнительного расследования.

Ранее бывшая израильская заложница рассказала о сексуализированном насилии в плену у ХАМАС. Гражданка Израиля 25-летняя Роми Гонен находилась в плену у ХАМАС 471 день. За это время девушку, по ее словам, неоднократно запугивали и насиловали трое разных мужчин.

Первые 34 дня в плену Гонен держали одну среди боевиков ХАМАС. Тогда же она, вынужденная жить в одном доме с двумя похитителями, назвавшимися Ибрагимом и Мухаммедом, провела 16 самых тяжелых дней в жизни.