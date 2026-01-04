Бывшая израильская заложница рассказала о сексуализированном насилии в плену у ХАМАС

Гражданка Израиля 25-летняя Роми Гонен находилась в плену у ХАМАС 471 день. За это время девушку, по ее словам, неоднократно запугивали и насиловали, сообщает CNN World.

Радикальные исламистские террористы группировки ХАМАС похитили Гонен 7 октября 2023 год на музыкальном фестивале Nova music festival. Издание отмечает, что девушку освободили только в январе 2025 в рамках сделки по обмену между Израилем и ХАМАС. За то время, пока девушка находилась в плену, она подвергалась сексуализированным домогательствам со стороны трех разных мужчин.

«Был один момент в ванной, когда я плакала как сумасшедшая, а он (боевик ХАМАС — примечание редакции) наслаждался жизнью, был в экстазе, как будто получил подарок всей своей жизни», — рассказала Гонен в эфире израильского телеканала «Keshet 12».

Затем мужчина, по словам девушки, приставил к ее голове пистолет и сказал, что если она кому-нибудь расскажет о случившемся, то он ее убьет. Тогда же Гонен испугалась, что на всю жизнь останется его секс-рабыней.

Первые 34 дня в плену Гонен держали одну среди боевиков ХАМАС. Тогда же она, вынужденная жить в одном доме с двумя похитителями, назвавшимися Ибрагимом и Мухаммедом, провела 16 самых тяжелых дней в жизни.

«Я сижу на кровати. Ибрагим подходит, садится рядом со мной и начинает меня трогать. Все происходит в полной тишине. У меня начинается истерика, а он говорит: «Будь осторожна. Если ты не успокоишься, я разозлюсь”. И вот так проходят дни: я иду в туалет, и Мохаммед следует за мной. Я сажусь на унитаз и одной рукой стаскиваю штаны, чтобы он ничего не увидел. Ибрагим постоянно пристает ко мне, прикасаясь к моей ноге и бедру», — рассказала Гонен журналистам.

В какой-то момент о домогательствах и сексуализированном насилии узнали высокопоставленные командиры ХАМАС. Гонен провели по подземным тоннелям до телефона, по которому с ней говорил Иззаддин аль-Хаддад, тогдашний глава бригады ХАМАС в Газе, а ныне лидер террористической группировки в Газе.

«Он говорил на иврите. Он попросил меня рассказать ему обо всем, что произошло. После этого он сказал, что поставит меня на первое место в списке освобожденных, но взамен девушка пообещает, что будет хранить молчание», — вспоминает Гонен.

25-летняя Роми Гонен — не первая израильская заложница, сообщившая о сексуализированном насилии в плену у ХАМАС. Из отчета израильских расследователей, объединенных в «Проект Дина», следует, что 13 женщин и двое мужчин испытали сексуализированное насилие или стали его свидетелями.

17 октября 2024 года израильская армия убила Яхью Синвара — главу политбюро палестинского движения ХАМАС и организатора нападения на Израиль 7 октября 2023 года.