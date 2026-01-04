EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Бывшая израильская заложница рассказала о сексуализированном насилии в плену у ХАМАС

2 минуты чтения 17:50

Гражданка Израиля 25-летняя Роми Гонен находилась в плену у ХАМАС 471 день. За это время девушку, по ее словам, неоднократно запугивали и насиловали, сообщает CNN World.

Радикальные исламистские террористы группировки ХАМАС похитили Гонен 7 октября 2023 год на музыкальном фестивале Nova music festival. Издание отмечает, что девушку освободили только в январе 2025 в рамках сделки по обмену между Израилем и ХАМАС. За то время, пока девушка находилась в плену, она подвергалась сексуализированным домогательствам со стороны трех разных мужчин.

«Был один момент в ванной, когда я плакала как сумасшедшая, а он (боевик ХАМАС — примечание редакции) наслаждался жизнью, был в экстазе, как будто получил подарок всей своей жизни», — рассказала Гонен в эфире израильского телеканала «Keshet 12».

Затем мужчина, по словам девушки, приставил к ее голове пистолет и сказал, что если она кому-нибудь расскажет о случившемся, то он ее убьет. Тогда же Гонен испугалась, что на всю жизнь останется его секс-рабыней.

Что происходит в Израиле?
Что происходит в Израиле?
«Холод» поговорил с жителями, которые проснулись от ракетных ударов
Мир3 минуты чтения

Первые 34 дня в плену Гонен держали одну среди боевиков ХАМАС. Тогда же она, вынужденная жить в одном доме с двумя похитителями, назвавшимися Ибрагимом и Мухаммедом, провела 16 самых тяжелых дней в жизни.

«Я сижу на кровати. Ибрагим подходит, садится рядом со мной и начинает меня трогать. Все происходит в полной тишине. У меня начинается истерика, а он говорит: «Будь осторожна. Если ты не успокоишься, я разозлюсь”. И вот так проходят дни: я иду в туалет, и Мохаммед следует за мной. Я сажусь на унитаз и одной рукой стаскиваю штаны, чтобы он ничего не увидел. Ибрагим постоянно пристает ко мне, прикасаясь к моей ноге и бедру», — рассказала Гонен журналистам.

В какой-то момент о домогательствах и сексуализированном насилии узнали высокопоставленные командиры ХАМАС. Гонен провели по подземным тоннелям до телефона, по которому с ней говорил Иззаддин аль-Хаддад, тогдашний глава бригады ХАМАС в Газе, а ныне лидер террористической группировки в Газе.

Война в Израиле. Онлайн
Война в Израиле. Онлайн
Взаимные обстрелы, тысячи погибших и пострадавших, блокада сектора Газа
Мир46 минут чтения

«Он говорил на иврите. Он попросил меня рассказать ему обо всем, что произошло. После этого он сказал, что поставит меня на первое место в списке освобожденных, но взамен девушка пообещает, что будет хранить молчание», — вспоминает Гонен.

25-летняя Роми Гонен — не первая израильская заложница, сообщившая о сексуализированном насилии в плену у ХАМАС. Из отчета израильских расследователей, объединенных в «Проект Дина», следует, что 13 женщин и двое мужчин испытали сексуализированное насилие или стали его свидетелями. 

17 октября 2024 года израильская армия убила Яхью Синвара — главу политбюро палестинского движения ХАМАС и организатора нападения на Израиль 7 октября 2023 года. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Какие фильмы ждать в 2026 году
Мир
Какие фильмы ждать в 2026 году
Дорогущий фильм от Нолана, много Зендеи и Роберта Паттинсона
00:01
США захватили президента союзника России
Мир
США захватили президента союзника России
Его обвиняют в наркотерроризме и везут на суд в Нью-Йорк. Венесуэла оказалась на пороге политического кризиса
17:58 3 января
Отличите настоящую новость от фейка
Интернет и мемы
Отличите настоящую новость от фейка
Сможете угадать, что мы писали в этом году, а что выдумали?
00:01 3 января
Какие сериалы ждать в 2026 году
Интернет и мемы
Какие сериалы ждать в 2026 году
Редакция «Холода» собрала главные премьеры года. Некоторые из них поклонники ждали 15 лет
00:01 2 января
Что посмотреть на каникулах? 
Интернет и мемы
Что посмотреть на каникулах? 
7 лучших фильмов 2025 года по мнению редакции «Холода»
00:01 1 января
Коварный тест по новогоднему кино
Общество
Коварный тест по новогоднему кино
Вы точно смотрели «Иронию судьбы» много раз, но помните ли, как звали подруг Нади?
31 декабря 2025

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Названо самое популярное порно среди россиян
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
Самая известная серийная убийца в России
Криминал
Самая известная серийная убийца в России
Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти
24 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Названо самое популярное порно среди россиян
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода