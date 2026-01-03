EN
Общество

Россиянам начали блокировать оплату дорогих заказов на маркетплейсах

2 минуты чтения 09:21 | Обновлено: 09:22

Российские банки начали чаще проверять операции клиентов при оплате крупных заказов на маркетплейсах, из-за чего пользователи сталкиваются с временными блокировками платежей. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, при попытке оплатить дорогостоящую покупку банк может приостановить операцию и направить клиенту уведомление о том, что платеж отклонен «во избежание мошенничества». Для снятия ограничения предлагается позвонить в банк самостоятельно или дождаться обратного звонка от кредитной организации.

В ходе телефонной проверки автоматический голосовой помощник уточняет, не является ли операция мошеннической и совершает ли клиент платеж добровольно. После подтверждения транзакция разблокируется, и покупку можно оплатить. Кроме того, банки направляют клиентам дополнительные уведомления с предложением ознакомиться с распространенными мошенническими схемами и рекомендациями по защите от них.

Как отмечает «Газета.ру», усиление проверок связано с ростом мошеннической активности, в том числе в сегменте онлайн-покупок. Издание приводит комментарий руководителя департамента киберразведки компании «Бастион » Константина Ларина. По его словам, в период новогодних праздников в России традиционно фиксируется резкий всплеск мошенничества. За последние три года рост составляет от 60 до 80%.

Ларин отмечает, что одной из наиболее распространенных схем в этом сезоне стали фиктивные маркетплейсы. Злоумышленники создают сайты с доменами, похожими на названия популярных торговых площадок, и под предлогом оформления заказа получают у пользователей данные для входа в аккаунты, а затем доступ к привязанным банковским картам.

Ранее в конце декабря россияне пожаловались на участившиеся блокировки карт при переводах денег между собственными счетами. Такие меры со стороны банков также призваны препятствовать деятельности мошенников.

