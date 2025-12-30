СМИ: россияне пожаловались на блокировку карт из-за переводов самим себе

Клиенты крупных российских банков пожаловались на блокировки отдельных переводов и карт в целом после того, как они переводили деньги между своими счетами. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на юристов и аналитиков.

«Рынок захлестнула волна мошенничества, и регулятор требует от банков действовать на опережение. Однако на практике под заморозку все чаще попадают добросовестные клиенты. Поэтому в ряде случаев такие блокировки выглядят чрезмерными и плохо соразмерными рискам», — рассказал директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

«Известия» пишут, что заблокировать карты могут как из-за крупных переводов, например, когда россияне переводят зарплату из одного банка в другой, так и из-за небольших транзакций. Так, один из клиентов «Газпромбанка» рассказал, что ему удалось перевести зарплату в другой банк только со второго раза, а после ему потребовалось подтвердить с помощью СМС и звонка из финансовой организации уже проведенную операцию. Причем это не спасло его от блокировки карты, снять которую получилось только в офисе банка.

В ВТБ «Известиям» рассказали, что сумма перевода, из-за которой клиентам могут заблокировать карты, не имеет значения. Издание отмечает, что банки опасаются штрафов и лишения лицензии, поэтому они выбирают перестраховаться, несмотря на риск потерять клиентов.

Газета напомнила, что со следующего года Центробанк вдвое увеличит список признаков мошеннических действий, благодаря чему количество блокировок может увеличиться на четверть. Чтобы избежать ограничений, юристы посоветовали указывать точное назначение платежа, следовать привычным алгоритмам переводов и использовать проверенные устройства.

Ранее россияне уже жаловались на блокировки счетов. Аналитики объяснили это борьбой с отмыванием денег и автоматизацией процессов. Кроме того, жалобы на блокировки счетов из-за переводов родственникам или оплаты по QR-коду появились после вступления силу закона о борьбе с дропперами.