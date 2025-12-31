Самые богатые люди мира рекордно разбогатели за год

Самые богатые люди в мире в 2025 году добавили к своему состоянию рекордные 2,2 триллиона долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires.

Речь идет о 500 самых богатых людей планеты, совокупное состояние которых к концу года достигло 11,9 триллионов долларов. Рекордный рост стоимости активов в уходящем году произошел из-за стремительного роста рыноков — от акций и криптовалют до драгоценных металлов, отметило агентство.

Этот рывок, по данным Bloomberg, был «разогнан» победой Дональда Трампа на выборах президента США в конце 2024 года и лишь ненадолго остановился в апреле из-за опасений, связанных с введением Белым домом новых тарифов — тогда обвал рынков вызвал крупнейшее однодневное падения благосостояния со времен пандемии.

Наиболее масштабный рост состояния произошел у глав крупных технологических компаний. Это, по мнению журналистов, связано с продолжающейся эйфорией вокруг искусственного интеллекта. В результате около четверти совокупного прироста богатства, который зафиксировало Bloomberg, пришелся на долю всего восьми человек, в числе которых глава Oracle Ларри Эллисон, CEO Tesla Илон Маск, соучредитель Alphabet Ларри Пейдж и основатель Amazon Джефф Безос. Впрочем, в прошлом году эти же восемь миллиардеров обеспечили 43% совокупного прироста.

В начале года самым известным в списке богатейших людей планеты был Илон Маск. Это произошло после того, как он стал политическим игроком, пожертвовав 300 миллионов долларов на предвыборную кампанию президента США Дональда Трампа. После его победы CEO Tesla возглавил Департамент эффективности американского правительства.

Позже внимание на себя переключил глава Oracle Ларри Эллисон. Компания наращивала инвестиции в искусственный интеллект, из-за чего стоимость ее акций росла. В сентябре 2025 года Эллисон ненадолго обогнал Маска и стал самым богатым человеком в мире.

После пика акции Oracle просели на 40%, но Эллисон продолжил появляться в новостных заголовках благодаря участию компании его сына Дэвида Paramount Skydance в заявке на покупку Warner Bros. Discovery.

Состояние выросло не только у американских миллиардеров, отметило Bloomberg. Так, S&P 500 вырос на 17% с начала года, но его обогнали британский FTSE 100 с +22% и гонконгский Hang Seng с +29%.