Общество

Трамп и Путин сыграли в «Монополию» в рекламе от «Детского мира»

2 минуты чтения 12:26

На официальном сайте «Детского мира» появилось видео, сгенерированное искусственным интеллектом. В ролике президент США Дональд Трамп играет с Владимиром Путиным в «Монополию», сообщают РИА Новости.

Реклама приурочена к выходу настольной игры «Monopoly СССР» издательства Hasbro. Как раз в эту версию «Монополии» на видео сыграли Трамп и Путин. При помощи нейросети Путина и Трампа усадили за один стол на летней веранде. Оба — в хорошем настроении. Трамп улыбается, наблюдая за ходом Путина.

На самой упаковке настольной игры нет изображений ни главы Белого дома, ни Путина. Вместо них на «Monopoly СССР» запечатлен Юрий Гагарин в шлеме космического скафандра, автомобиль «Волга» и красного цвета автомат, разливающий газированную воду.

Ранее стало известно, что компания Lionsgate снимет по «Монополии» художественный фильм. На данный момент студия уже заказала написание сценария, авторами которого могут стать Фрэнсис Дейли и Джонатан М. Голдштейн. Они занимались разработкой сценария для кино «Подземелья и драконы. Честь среди воров» по мотивам другой популярной настольной игры Dungeons & Dragons.

Коварный тест по новогоднему кино
Коварный тест по новогоднему кино
Вы точно смотрели «Иронию судьбы» много раз, но помните ли, как звали подруг Нади?
Общество

«Монополия» — самая популярная настольная игра в мире. С 1935 года было продано более 500 миллионов ее копий, а сам бренд доступен более чем в 100 странах мира. В СССР игру знали под названиями «Менеджер», «Империя», «Бизнесмен», «НЭП» и «Бизнес».

Тем временем 500 самых богатых людей мира в 2025 году добавили к своему состоянию рекордные 2,2 триллиона долларов. Их совокупное состояние концу года достигло 11,9 триллионов долларов.

