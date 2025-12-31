СМИ: Трамп засомневался в своей способности «очаровать» Путина

Президент США Дональд Трамп начал сомневаться в своей способности «очаровать» Владимира Путина в апреле. Об этом сообщил советник главы Белого дома американской газете The New York Times (NYT).

Это произошло вскоре после истечения 30-дневного моратория на удары по объектам энергетики, который действовал между Россией и Украиной с 18 марта. В этот период обе стороны обвиняли друг друга в нарушении перемирия.

В итоге Киев согласился продлить мораторий, а Москва отказалась. Тогда, по словам помощника президента США, Трамп задался вопросом: «Путин хочет заключить сделку или завоевать всю Украину?» В тот момент глава Белого дома начал подозревать, что «сильно переоценил» свою способность очаровать Путина.

До этого, по информации NYT, Трамп полагал, что у Путинаесть два варианта: продолжать войну в Украине «ценой потерь на поле боя, разрушения экономики и ухудшения отношений с президентом США», либо заключить сделку, смягчив санкции и открыв «новую эпоху» сотрудничества в сфере бизнеса.

Глава Белого дома был уверен в реализации второго варианта, рассказали журналисты. По их данным, Трамп полагал, что смог выстроить крепкие личные отношения с Путиным, а также надеялся, что позитивное отношение Вашингтона к Москве произведет хорошее впечатление на российскую сторону.

Вскоре после завершения моратория на удары по энергетическим объектам, с Путиным поговорил неназваный высокопоставленный европейский чиновник, рассказала NYT. По данным газеты, он сказал российскому политику, что Киев пошел на серьезные уступки, а США выдвинули хорошее предложение. «Почему бы вам не согласиться на прекращение огня и не добиться от американцев снятия санкций?» — спросил чиновник.

«Мы хотим мира», — ответил Путин, после чего повторил свои требования. По информации журналистов, он заявил, что Россия хочет не только заполучить часть украинских территорий, но и получить признание своих претензий со стороны Европы и США.

После моратория на удары по энергообъектам последовало пасхальное перемирие, которое продлилось с вечера 19 апреля до полуночи следующего дня. Обе стороны снова обвинили друг друга в его нарушении.