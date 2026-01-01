Атака беспилотников произошла на побережье Чёрного моря в селе Хорлы. В результате удара по кафе и гостинице погибли 24 человека, еще более 50 пострадали, утверждает назначенный губернатор аннексированной Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, удар пришелся ровно под бой курантов в новогоднюю ночь. Якобы после наводки разведчика три беспилотника взорвали кафе и гостиницу, расположенные на побережье Черного моря. Один из БПЛА был начинен зажигательной смесью, из-за чего пожар получилось потушить лишь под утро.

«Из-за мощнейшего пожара спасти больше людей не удалось. Пожар ликвидировали только под утро. Сейчас врачи борются за жизни пострадавших. Многие сгорели заживо. Погиб ребёнок», — утверждает Сальдо.

Киев происшествие официально не комментировал. При этом в украинских СМИ и военных каналах, как отмечает «Политика страны», высказываются предположения, что удар беспилотником был нанесен по кафе и гостинице, в которых Новый год праздновали представители местной российской власти.

За два дня до конца года Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом пожаловался на удар по своей государственной резиденции в Новгородской области. Якобы в ночь на 29 декабря 91 беспилотник ВСУ якобы атаковал госрезиденцию.

Однако эксперты и СМИ нашли множество несостыковок в заявлении российских властей. В предполагаемой украинской атаке на резиденцию Путина на Валдае сомневаются даже местные жители, которые не видели и не слышали ни одного беспилотника в небе.