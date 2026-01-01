EN
Общество

Десятки людей погибли при ударе по кафе и гостинице в Херсонской области

2 минуты чтения 09:25 | Обновлено: 09:44

Атака беспилотников произошла на побережье Чёрного моря в селе Хорлы. В результате удара по кафе и гостинице погибли 24 человека, еще более 50 пострадали, утверждает назначенный губернатор аннексированной Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, удар пришелся ровно под бой курантов в новогоднюю ночь. Якобы после наводки разведчика три беспилотника взорвали кафе и гостиницу, расположенные на побережье Черного моря. Один из БПЛА был начинен зажигательной смесью, из-за чего пожар получилось потушить лишь под утро.

«Из-за мощнейшего пожара спасти больше людей не удалось. Пожар ликвидировали только под утро. Сейчас врачи борются за жизни пострадавших. Многие сгорели заживо. Погиб ребёнок», — утверждает Сальдо.

Последняя фотография
Последняя фотография
За две недели до Рождества 1929 года семья сфотографировалась на память. На Рождество всех нашли мертвыми
Криминал6 минут чтения

Киев происшествие официально не комментировал. При этом в украинских СМИ и военных каналах, как отмечает «Политика страны», высказываются предположения, что удар беспилотником был нанесен по кафе и гостинице, в которых Новый год праздновали представители местной российской власти.

За два дня до конца года Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом пожаловался на удар по своей государственной резиденции в Новгородской области. Якобы в ночь на 29 декабря 91 беспилотник ВСУ якобы атаковал госрезиденцию.

Однако эксперты и СМИ нашли множество несостыковок в заявлении российских властей. В предполагаемой украинской атаке на резиденцию Путина на Валдае сомневаются даже местные жители, которые не видели и не слышали ни одного беспилотника в небе.

