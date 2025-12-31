Помощники по дому пять лет держали в плену пенсионера и его дочь

В округе Махоба в индийском штате Уттар-Прадеш пара в течение пяти лет держала в плену 70-летнего отставного железнодорожника Омпракаша Сингха Ратхоре и его 27-летнюю дочь Рашми, страдающую умственными отклонениями. За это время мужчина погиб, а его дочь освободили в состоянии крайнего истощения. Об этом сообщают NDTV и Times of India.

По их данным, пенсионер вместе с дочерью переехали в отдельный дом в 2016 году после смерти жены Ратхоре. Брат мужчины Амар Сингх рассказал, что семья наняла супружескую пару для ухода за ними. Амар заявил, что помощники захватили весь дом и заперли Ратхоре и его дочь на нижних этажах, тогда как сами поселились наверху.

Помощников семьи обвиняют в том, что они лишали пенсионера и его дочь еды и предметов первой необходимости. «Всякий раз, когда приходили родственники, помощник придумывал отговорки и прогонял их, говоря, что Омпракаш не хочет ни с кем встречаться», — добавил Амар.

На этой неделе родственники пенсионера узнали о его смерти и смогли проникнуть в дом. Там они нашли его истощенное тело, а его дочь обнаружили обнаженной в одной из комнат. NDTV пишет, что ее тело было похоже на тело 80-летней женщины из-за истощения. «От ее тела не осталось ни капли плоти; сохранился лишь скелет, едва держащийся за жизнь», — рассказала журналистам одна из родственниц.

Отмечается, что врачи констатировали смерть бывшего железнодорожника, когда его тело доставили в больницу. После этого полиция забрала тело на судмедэкспертизу. NDTV добавил, что соседи Рахторе были потрясены его гибелью и вспомнили, что раньше он жил «достойно», всегда надевая на выход костюм и галстук.

Сейчас его родственники взяли под опеку его дочь и намерены добиваться наказания для нанятых им помощников. По их мнению, супруги спланировали свои действия из-за желания получить дом и доступ к банковскому счету. Times of India пишет, что снаружи дома пара установила табличку, на которой помощник вписал себя сыном погибшего пенсионера. При этом, были ли они задержаны, СМИ не уточникили.