Кадыров заявил о желании покинуть этот мир «всеми любимым»

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал появившиеся в прессе сообщения о резком ухудшении своего здоровья.

«Вы знаете, судя по тем сплетням, что распускают, то я не должен дожить до старости, хотя у меня все в порядке и здоровье отменное. Недоброжелатели, конечно, не рады этому», — цитирует его чеченский государственный телеканал ЧГТРК. «А так, я бы сам не хотел дожить до старости. Хочу покинуть этот мир, пока я всеми любим», — добавил Кадыров.

О резком ухудшении здоровья главы Чечни 5 декабря, ссылаясь на анонимные источники и лидера чеченского оппозиционного движения «Адат» Ибрагима Янгулбаева, сообщило издание «Верстка». По его данным, именно это стало причиной того, что дата прямой линии с Кадыровым, о «масштабной подготовке» к которой сообщали чеченские СМИ, до сих пор не названа.

«Слег наш падишах. Надеюсь, и не встанет. Шакалы забегали, но отменять пока не будут ничего, просто переносят [прямую линию]», — сообщил один из собеседников издания.

«Ему в последнее время стало резко плохо. Но могу сказать, что они все равно сделают прямую линию, если что-то [непредвиденное] не случится», — сказал Янгулбаев, добавив, что Кадырову сейчас постоянно ставят капельницы.

Чем именно болен глава Чечни до сих пор доподлинно неизвестно. Ранее в прессе появлялись сообщения, что Кадырову могли установить мочесборник и нефростому для отведения мочи из почек. Как рассказал источник «Новой газеты Европа» в начале осени, Кадыров регулярно проходит диализ, а за его здоровьем следят представители ФСБ, поскольку глава Чечни регулярно нарушает предписания врачей.