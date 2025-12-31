Глава Минздрава оценил перспективу создания «универсальной таблетки от старости»

Глава российского Министерства здравоохранения Михаил Мурашко ответил на вопрос о создании «универсальной таблетки от старости» в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

«Создать универсальную таблетку от старости пока будет достаточно сложно. Она должна в первую очередь включать вопросы регуляции иммунной системы. И это направление по долголетию сегодня активно финансируется в нашей стране и за рубежом, поскольку увеличение продолжительности жизни и, главное, здоровой жизни является принципиальным для человечества», — заявил Мурашко.

По его словам, Россия достигла «очень хороших» успехов в вопросе увеличения продолжительности жизни. Каких именно, Мурашко не уточнил. В то же время министр подчеркнул, что долголетие подразумевает не просто борьбу с «одним симптомом или заболеванием».

Коварный тест по новогоднему кино Вы точно смотрели «Иронию судьбы» много раз, но помните ли, как звали подруг Нади? Общество 2 минуты чтения

Так, по его словам, на продолжительность жизни влияют аутоиммунные заболевания, например сахарный диабет.

Тему долголетия и бессмертия регулярно обсуждают российские чиновники и Владимир Путин. Так, в начале сентября он поговорил с председателем КНР Си Цзиньпином по пути на парад в Пекине о трансплантации органов и жизни до 150 лет. Bloomberg тогда отметил, что вопросы здоровья и долголетия не первый год волнуют Путина и Си, а также главу Северной Кореи Ким Чен Ына.

В конце ноября глава «Сбера» Герман Греф рассказал Путину, что через несколько лет люди, вероятно, смогут достичь бессмертия. На это Путин ответил, что реалистичным выглядит 150-летний возраст, отметив, что людям «всегда будет мало, так же, как денег».