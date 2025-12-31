EN
Общество

Глава Минздрава оценил перспективу создания «универсальной таблетки от старости»

2 минуты чтения 10:27

Глава российского Министерства здравоохранения Михаил Мурашко ответил на вопрос о создании «универсальной таблетки от старости» в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

«Создать универсальную таблетку от старости пока будет достаточно сложно. Она должна в первую очередь включать вопросы регуляции иммунной системы. И это направление по долголетию сегодня активно финансируется в нашей стране и за рубежом, поскольку увеличение продолжительности жизни и, главное, здоровой жизни является принципиальным для человечества», — заявил Мурашко.

По его словам, Россия достигла «очень хороших» успехов в вопросе увеличения продолжительности жизни. Каких именно, Мурашко не уточнил. В то же время министр подчеркнул, что долголетие подразумевает не просто борьбу с «одним симптомом или заболеванием». 

Коварный тест по новогоднему кино
Коварный тест по новогоднему кино
Вы точно смотрели «Иронию судьбы» много раз, но помните ли, как звали подруг Нади?
Общество2 минуты чтения

Так, по его словам, на продолжительность жизни влияют аутоиммунные заболевания, например сахарный диабет.

Тему долголетия и бессмертия регулярно обсуждают российские чиновники и Владимир Путин. Так, в начале сентября он поговорил с председателем КНР Си Цзиньпином по пути на парад в Пекине о трансплантации органов и жизни до 150 лет. Bloomberg тогда отметил, что вопросы здоровья и долголетия не первый год волнуют Путина и Си, а также главу Северной Кореи Ким Чен Ына.

В конце ноября глава «Сбера» Герман Греф рассказал Путину, что через несколько лет люди, вероятно, смогут достичь бессмертия. На это Путин ответил, что реалистичным выглядит 150-летний возраст, отметив, что людям «всегда будет мало, так же, как денег».

