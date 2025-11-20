EN
Общество

Греф рассказал Путину о скором бессмертии

2 минуты чтения 08:03

Глава «Сбера» Герман Греф рассказал Владимиру Путину о прогнозах, согласно которым через 6–7 лет человек сможет обрести бессмертие. Путин в ответ назвал достижимой задачу увеличения продолжительности жизни до 150 лет.

Тему бессмертия Греф затронул обращаясь к писателю-фантасту Чэнь Цюфаню на пленарном заседании конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Глава «Сбера» сослался на прогнозы американского футуролога Рэймонда Курцвейла, который предполагает, что люди, которые проживут ближайшие 6-7 лет, могут получить шанс на радикальное продление жизни. По словам Грефа, Курцвейл говорит о возможности достижения бессмертия на рубеже 2030–2035 годов.

В свою очередь, Цюфань не стал комментировать прогнозы Курцвейла, но рассказал о своей матери, для которой, по его словам, технологии искусственного интеллекта стали поддержкой в вопросах здоровья. 

После выступления писателя слово взял Путин, начав с традиционной для себя «исторической справки», он стал рассуждать о значительно увеличившейся продолжительности жизни, отметив, что в некоторых странах она уже достигает 80 лет. При этом Путин сказал, что теоретически жизнь можно продлить еще на 70-90 лет. 

«Можно, наверное, довести до 150 лет. Но, во-первых, всегда будет мало. Так же, как денег», — добавил он.

Футуролог Рэймонд Курцвейл предполагает, что в начале 2030-х годов человечество может достичь состояния, при котором научный прогресс сможет полностью победить процесс старения. По его мнению, технологии искусственного интеллекта будут способствовать тому, что каждый потерянный год жизни будет восполняться.

В сентябре Путин обсудил вечную жизнь с председателем КНР Си Цзиньпинем. Во время парада в Пекине микрофоны случайно зафиксировали их беседу о биотехнологиях, трансплантации органов и возможностях достижения 150-летнего возраста. После возвращения в Россию Путин посетил лабораторный комплекс «Сириуса», где ему показали экспериментальные разработки, включая так называемую «молодильную клубнику».

