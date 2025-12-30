Неизвестные совершили одно из крупнейших ограблений в истории Германии

Злоумышленники проникли в немецкий банк Sparkasse и взломали около 3200 сейфов. Ограбление, которое потенциально может стать крупнейшим в истории Германии, произошло в городе Гельзенкирхен, на западе страны, сообщает Handelsblatt.

По предварительным данным, преступники проникли в трезорный зал банка через парковку. Они взломали по пути несколько помещений, а в стене, которая отделяла архивную комнату от хранилища, проделали огромное отверстие. Следователи полагают, что его пробивали профессионалы при помощи специального бура.

Также в объектив камер видеонаблюдения попал большой черный автомобиль, который рано утром покинул парковку. Сообщается, что в машине сидели мужчины в масках. Позже полиции удалось идентифицировать автомобиль: его угнали в Ганновере.

В результате пострадали более 2500 клиентов, из-за чего ограбление в Гельзенкирхене может стать крупнейшим в истории Германии. Издание отмечает, что предварительная сумма страхового ущерба составляет 34 миллиона евро. Эта сумма основывается на том, что грабители успели вскрыть примерно 3200 сейфов, каждый из которых был застрахован минимум на 10,3 тысячи евро.

Мы купили дом в Германии и очень довольны Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками Общество 6 минут чтения

После того, как об ограблении узнали люди, на улице перед отделением банка собралось несколько сотен человек. Они требовали объяснений и хотели узнать, будет ли им возмещен ущерб от кражи. Прибывшая на место полиция объявила, что филиал банка закрыт для посещений. Пока никаких официальных задержаний не проводилось, преступники находятся на свободе.

Другим громким ограблением немецкого банка стало преступление в городе Любеке. Из филиала Deutsche Bank в феврале 2025 года грабители вынесли 10 миллионов евро, вскрыв за ночь 326 банковских ячеек.

Ранее американец ограбил два банка за два дня. Мужчина не использовал огнестрельное оружие, а только передавал кассиру записку с угрозой, в которой требовал не сопротивляться и положить деньги в спортивную сумку.