Москвича задержали за стрельбу в знакомого его матери

Сотрудники полиции задержали 20-летнего мужчину, который, по версии силовиков, выстрелил в знакомого своей матери из аэрозольного пистолета. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы московского управления полиции Владимира Васенина.

Инцидент произошел около одного из баров. По версии полиции, 54-летняя мать задержанного познакомилась в заведении с 39-летним мужчиной. Они вышли на улицу, после чего к ним подошел сын женщины.

Между задержанным и новым знакомым его матери начался конфликт, причина которого не раскрывается. В итоге 20-летний мужчина выстрелил в своего оппонента из аэрозольного пистолета, рассказал Васенин.

Из видео, которое опубликовало агентство со ссылкой на полицию, следует, что после выстрела москвич попытался скрыться. Его мать попыталась помочь пострадавшему.

Пресс-секретарь московского управления МВД добавил, что стрелявшего задержали на месте происшествия сотрудники патрульно-постовой службы отдела полиции по району Царицыно. При себе у задержанного нашли аэрозольный пистолет.

Полиция возбудила дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Какие именно травмы зафиксировали у пострадавшего — не уточняется. По этой статье задержанному москвичу может грозить до десяти лет лишения свободы.

Аэрозольные пистолеты легально продаются в России, для их приобретения не требуется получать лицензию на оружие. Принцип действия таких устройств схож с газовым баллончиком — такие пистолеты стреляют порцией раздражающего вещества.

При этом, в отличие от газовых баллончиков, такие пистолеты подают вещество на расстоянии от двух до четырех метров и исключают вероятность случайно обрызгать самого себя.