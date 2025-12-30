EN
Общество

Грузия перестала пускать россиян родом из Крыма и Донбасса

21:44

На границе Грузии участились случаи отказа во въезде россиянам с определенными местами рождения, предупредила секция интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси.

Сталин навсегда лишил этот народ родины
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
Политика

По словам дипломатов, грузинские пограничники могут не пустить на территорию страны россиян, в паспортах которых в качестве места рождения указаны Украинская ССР, Абхазская АССР, частично признанная Южная Осетия, аннексированный Крым, «Донецкая народная республика», «Луганская народная республика», а также Запорожская и Херсонская области.

«В сложившейся ситуации, когда действия грузинских пограничных властей вносят элемент неопределенности в планы россиян по отдыху в Грузии, настоятельно рекомендуем гражданам, планирующим поездку в эту страну, тщательно взвесить все обстоятельства и возможные риски», — отметили в секции интересов России.

Перед Новым годом в Грузию не пустили шестерых россиян, летевших на рейсе Москва — Батуми, писало ранее отраслевое издание «Турдом». По данным журналистов, отказ во въезде был связан с местом рождения, указанным в паспорте. Как утверждается, речь идет об уроженцах Луганска и Крыма.

Советская пропаганда называла их людоедами
Советская пропаганда называла их людоедами
Целый народ насильно депортировали в Сибирь, потому что Сталин считал их предателями
Политика

Подобные проблемы были и раньше, отметило издание. В частности, в октябре двум жителям Севастополя пожизненно запретили въезд в Грузию, когда они проходили погранконтроль с российскими документами, выданными в Херсонской области. По словам другого туриста, он не смог попасть в Грузию, так как в его паспорте в качестве места рождения указан Крым. При этом документ он получал в Свердловской области.

Также пограничные власти Грузии регулярно отказывают во въезде российским оппозиционным политикам, журналистам и активистам. В частности, в страну в разное время не пустили редактора подкастов «Холода» Алексея Пономарева, основательницу «Насилию.Нет» Анну Ривину, главного редактора издания Arzamas Филиппа Дзядко, писателя Виктора Шендеровича, политолога Федора Крашенинникова и многих других.

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
