Основательницу «Насилию.Нет» Анну Ривину не пустили в Грузию

Основательницу фонда «Насилию.Нет» Анну Ривину не пустили в Грузию, где она живет последние месяцы. Об этом сообщила «Холоду» сама Ривина.

По словам правозащитницы, она прилетела из Еревана и ждала решения пограничников около трех часов. Ривина сообщила, что при въезде в Грузию ее и раньше держали на границе длительное время, но в итоге впускали в страну.

В данный момент Анна Ривина ожидает депортации из Тбилиси.

Напомним, что ранее с отказами во въезде в Грузию и длительными проверками на границе сталкивались и другие оппозиционные журналисты и правозащитники из России.

Источник: «Холод»

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