Поддержать
Новости

Основательницу «Насилию.Нет» Анну Ривину не пустили в Грузию

22:11 • 12.02.2023

Основательницу фонда «Насилию.Нет» Анну Ривину не пустили в Грузию, где она живет последние месяцы. Об этом сообщила «Холоду» сама Ривина.

По словам правозащитницы, она прилетела из Еревана и ждала решения пограничников около трех часов. Ривина сообщила, что при въезде в Грузию ее и раньше держали на границе длительное время, но в итоге впускали в страну.

В данный момент Анна Ривина ожидает депортации из Тбилиси.

Напомним, что ранее с отказами во въезде в Грузию и длительными проверками на границе сталкивались и другие оппозиционные журналисты и правозащитники из России.

Источник: «Холод»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»