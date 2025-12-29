Пьяная женщина с детьми жестоко избила таксистку в Приморье

В Дальнегорске пьяная пассажирка с детьми жестоко избила водительницу автомобиля Ксению. Об этом девушка рассказала в своем инстаграме.

Инцидент произошел 26 декабря, сообщила таксистка РЕН ТВ. По ее словам, она приехала на вызов к пьяной компании из восьми человек. Изначально они хотели поехать на одной машине, но после возражений Ксении в авто села только одна женщина с тремя детьми.

Во время поездки таксистка заметила, что оплата за поездку ей так и не поступила. Она обернулась на задние сиденья и заметила, что двое из трех детей пассажирки прыгают в грязной обуви по сидениям.

«Я говорю: “Уберите, пожалуйста, детей, я не смогу дальше работать, здесь нужна химчистка”. А потом оказалось, что вдобавок они накрошили булки на весь салон», — рассказала Ксения РЕН ТВ.

К тому моменту такси уже подъехало к месту назначения, и пассажирка поспешила покинуть автомобиль. Ксения выбежала за ней, но в ответ получила лишь оскорбления. Вскоре на место на другом такси приехал знакомый пьяной женщины, который начал избивать водительницу.

«Мужчина таскал меня за волосы по улице, потом налетела она и принялась бить кулаками. Он удерживал меня, а женщина била по лицу, по телу, по голове. Потом он понял, что заходит далеко, и стал отпускать, у меня уже на тот момент было затуманенное сознание. Я упала на землю, и она сломала мне нос. Потом продолжились многочисленные удары», — сообщила журналистам таксистка.

После избиения Ксения вызвала скорую помощь и полицию. У нее диагностировали перелом носа, сотрясение мозга, многочисленные гематомы и ушибы. Сейчас девушка ходит в шейном бандаже и готовится к дальнейшим обследованиям.

В инстаграме Ксения отметила, что в тот день впервые вышла на работу водителем такси. По информации телеграм-канала «112», полиция проводит проверку по факту случившегося.