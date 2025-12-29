EN
Криминал

Пьяная женщина с детьми жестоко избила таксистку в Приморье

2 минуты чтения 21:31

В Дальнегорске пьяная пассажирка с детьми жестоко избила водительницу автомобиля Ксению. Об этом девушка рассказала в своем инстаграме.

Инцидент произошел 26 декабря, сообщила таксистка РЕН ТВ. По ее словам, она приехала на вызов к пьяной компании из восьми человек. Изначально они хотели поехать на одной машине, но после возражений Ксении в авто села только одна женщина с тремя детьми.

Во время поездки таксистка заметила, что оплата за поездку ей так и не поступила. Она обернулась на задние сиденья и заметила, что двое из трех детей пассажирки прыгают в грязной обуви по сидениям.

«Я говорю: “Уберите, пожалуйста, детей, я не смогу дальше работать, здесь нужна химчистка”. А потом оказалось, что вдобавок они накрошили булки на весь салон», — рассказала Ксения РЕН ТВ.

К тому моменту такси уже подъехало к месту назначения, и пассажирка поспешила покинуть автомобиль. Ксения выбежала за ней, но в ответ получила лишь оскорбления. Вскоре на место на другом такси приехал знакомый пьяной женщины, который начал избивать водительницу.

«Мужчина таскал меня за волосы по улице, потом налетела она и принялась бить кулаками. Он удерживал меня, а женщина била по лицу, по телу, по голове. Потом он понял, что заходит далеко, и стал отпускать, у меня уже на тот момент было затуманенное сознание. Я упала на землю, и она сломала мне нос. Потом продолжились многочисленные удары», — сообщила журналистам таксистка.

Последняя фотография
Последняя фотография
За две недели до Рождества 1929 года семья сфотографировалась на память. На Рождество всех нашли мертвыми
Криминал6 минут чтения

После избиения Ксения вызвала скорую помощь и полицию. У нее диагностировали перелом носа, сотрясение мозга, многочисленные гематомы и ушибы. Сейчас девушка ходит в шейном бандаже и готовится к дальнейшим обследованиям.

В инстаграме Ксения отметила, что в тот день впервые вышла на работу водителем такси. По информации телеграм-канала «112», полиция проводит проверку по факту случившегося.

