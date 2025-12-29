EN
Экономика

Усилия Кремля по сдерживанию цен на дизель провалились

2 минуты чтения 15:42 | Обновлено: 15:43

Усилия российский властей по сдерживанию роста цен на дизельное топливо не принесли желаемых результатов — цены на солярку продолжают расти каждую неделю. Об этом пишет издание «Верстка», ссылаясь на собственный анализ официальных данных Росстата.

В публикации говорится, что скачки цен, которые в среднем составляют от 15 до 51 копейки каждую неделю, начались еще в сентябре уходящего года. Тогда российские СМИ стали сообщать о дефиците бензина и солярки, а также о росте цен на топливо.

Темпы роста цен резко увеличились осенью, пишет издание. Так, по его данным, с января по август еженедельный рост цены литра дизельного топлива составлял от одной до пяти копеек, а за первую неделю сентября литр солярки подорожал сразу на 16 копеек, благодаря чему средняя цена по России составила 71,73 рубля.

При этом самый большой скачок цен на дизель, согласно официальным данным, был зафиксирован в период с 27 октября по 5 ноября, тогда литр солярки подорожал сразу на 51 копейку. При этом по состоянию на 22 декабря Росстат отчитался о средней цене дизельного топлива в России в 75,83 рубля за литр.

Россию накрыл топливный кризис
Россию накрыл топливный кризис
Дефицит бензина дошел до Москвы. Власти замалчивают масштабы проблемы и идут на экстренные меры
Экономика4 минуты чтения

27 декабря правительство России приняло решение продлить запрет на экспорт из страны бензина, дизеля и других видов топлива до 28 февраля 2026 года. Как отмечали в кабмине, запрет на вывоз бензина распространяется на всех экспортеров, включая непосредственных производителей, тогда как запрет на экспорт дизеля и других видов топлива не будет распространяться на производителей.

Как пишет «Верстка», осень-зимой 2024 года также фиксировались скачки цен на топливо, однако, издание отмечает, что колебания были не такими значительными и начались лишь в конце октября. 

Ранее «Холод» писал, что российская нефтянка вышла на пик своих возможностей. Так, из-за западных санкций и технологической отсталости российских компаний им все сложнее начинать разработки новых месторождений. Между тем неразработанным в России остается лишь одно крупное месторождение нефти.

