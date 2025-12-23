К концу 2025 года российская нефтяная отрасль достигла своего предела. У нее почти не осталось возможностей нарастить добычу. Из–за технологической отсталости российских компаний им становится все сложнее разрабатывать новые месторождения в условиях западных санкций. Об этом говорится в новой серии спецпроекта «Национальное достояние», в котором «Холод» рассказывает о состоянии крупнейших российских компаний. Последняя часть посвящена проблемам «Роснефти».

Согласно данным Минприроды, более 50% всей извлекаемой нефти в России относится к трудноизвлекаемым запасам (ТРИЗ), добыча которых связана с дополнительными издержками. По оценкам экспертов, в 2019–2021 годах доля ТРИЗ в общем объеме добычи составляла 38%, в 2025-м — 50–57%, а 2030-му превысит 60%.

Добыча нефти из ТРИЗ требует привлечения западных технологий, российских аналогов у которых нет. В свое время британская BP вошла в капитал «Роснефти» именно в обмен на передовые технологии добычи. В результате с помощью западных партнеров нефтяная отрасль России вышла на пик своих возможностей.

В 2008–2018 годах была запущена или подготовлена к запуску добыча на примерно 30 крупных российских месторождениях. Это позволило компенсировать падение объемов добычи на старых месторождениях и нарастить общий объем нефтедобычи. При этом почти все новые месторождения, о разработке которых идет речь были открыты еще в советские годы, но до сих пор не разрабатывались из-за технологических или логистических проблем.

Из-за западных санкций, введенных после начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, российские нефтяные компании потеряли доступ к критически важным западным технологиям. Те же санкции стали причиной того, что партнеры из «дружественных государств» опасаются наращивать сотрудничество с Россией. Усугубляет проблему недостаток инвестиций, необходимых для разработки новых месторождений. Российской нефтянке не хватает денег из-за растущих нагрузок, как долговой, так и налоговой.

По оценке Kasatkin Consulting (бывшая команда Deloitte в России), инвестиции российских нефтяных компаний в 2027 году вырастут по отношению к 2024-му на 41%, до 43,6 миллиарда долларов. Аналитики считают, что эти траты позволят немного увеличить добычу и сохранить объем экспорта на текущем уровне. Без инвестиций — следует ожидать падения и того, и другого.

