Экономика

Российская нефтяная отрасль достигла своего предела

2 минуты чтения 16:45

К концу 2025 года российская нефтяная отрасль достигла своего предела. У нее почти не осталось возможностей нарастить добычу. Из–за технологической отсталости российских компаний им становится все сложнее разрабатывать новые месторождения в условиях западных санкций. Об этом говорится в новой серии спецпроекта «Национальное достояние», в котором «Холод» рассказывает о состоянии крупнейших российских компаний. Последняя часть посвящена проблемам «Роснефти».

Согласно данным Минприроды, более 50% всей извлекаемой нефти в России относится к трудноизвлекаемым запасам (ТРИЗ), добыча которых связана с дополнительными издержками. По оценкам экспертов, в 2019–2021 годах доля ТРИЗ в общем объеме добычи составляла 38%, в 2025-м — 50–57%, а 2030-му превысит 60%.

Добыча нефти из ТРИЗ требует привлечения западных технологий, российских аналогов у которых нет. В свое время британская BP вошла в капитал «Роснефти» именно в обмен на передовые технологии добычи. В результате с помощью западных партнеров нефтяная отрасль России вышла на пик своих возможностей.

В 2008–2018 годах была запущена или подготовлена к запуску добыча на примерно 30 крупных российских месторождениях. Это позволило компенсировать падение объемов добычи на старых месторождениях и нарастить общий объем нефтедобычи. При этом почти все новые месторождения, о разработке которых идет речь были открыты еще в советские годы, но до сих пор не разрабатывались из-за технологических или логистических проблем.

Из-за западных санкций, введенных после начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, российские нефтяные компании потеряли доступ к критически важным западным технологиям. Те же санкции стали причиной того, что партнеры из «дружественных государств» опасаются наращивать сотрудничество с Россией. Усугубляет проблему недостаток инвестиций, необходимых для разработки новых месторождений. Российской нефтянке не хватает денег из-за растущих нагрузок, как долговой, так и налоговой.

По оценке Kasatkin Consulting (бывшая команда Deloitte в России), инвестиции российских нефтяных компаний в 2027 году вырастут по отношению к 2024-му на 41%, до 43,6 миллиарда долларов. Аналитики считают, что эти траты позволят немного увеличить добычу и сохранить объем экспорта на текущем уровне. Без инвестиций — следует ожидать падения и того, и другого.

Подробнее о проблемах «Роснефти» и их последствиях для российской экономики можно прочитать в большом материале «Холода».

Автор:Тимофей Астахов

Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
